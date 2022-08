Morreu Manuel “Palito”, o homicida que fugiu à polícia durante 34 dias

Manuel Baltazar, mais conhecido por “Palito", morreu no IPO do Porto, vítima de doença prolongada, aos 66 anos. O homicida cumpria uma pena de 25 anos no Estabelecimento Prisional de Vila Real pela morte da sogra e de uma tia da ex-mulher, além de ter disparado também contra a antiga companheira e a própria filha, deixando-as em estado muito grave.

Tudo aconteceu em 2014, em São João da Pesqueira, quando o criminoso fugiu à polícia durante 34 dias até ser detido sem oferecer resistência.

O óbito de “Palito” ocorreu na madrugada desta quinta-feira, após ter estado internado durante algumas semanas. O funeral está marcado para esta sexta-feira, em Trevões.

Os crimes de Manuel “Palito” foram cometidos a 17 de abril de 2014, na localidade de Valongo dos Azeites, data em que baleou as quatro mulheres.

O relógio marcava as quatro da tarde quando parou o carro junto à porta de uma casa no Caminho da Tapada Redonda. Saiu e caminhou até alvejar as quatro mulheres. Depois, o homicida colocou-se em fuga e durante mais de um mês andou a monte.

Acabou detido a 21 de maio do mesmo ano, sem oferecer qualquer resistência, mas com ele trazia ainda a caçadeira com a qual cometeu os crimes.

Em julho de 2015, foi condenado por homicídio qualificado, quando o tribunal de Viseu considerou provado que “Palito” tinha a intenção de matar as vítimas.