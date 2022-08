Esperar pelo dia de receber para ir à farmácia

Antes, eram apenas os idosos, mas os tempos alteraram o padrão: os portugueses, na generalidade, esperam cada vez mais pelo dia em que recebem para “irem à farmácia buscar os medicamentos ou pagar a conta”, diz Ema Paulino. “Acontece todos os meses: durante o atual contexto, com atraso nas receitas, houve um pico no crédito, com as farmácias a dispensarem sem cobrarem o preço na totalidade”, assegura a tesoureira da Ordem dos Farmacêuticos. Os velhos eram os mais atingidos, mas a redução — ou mesmo a perda — de rendimentos devido à atual pandemia alargou as dificuldades no acesso às terapêuticas a mais portugueses. É nas semanas em que são pagas reformas, subsídios sociais ou vencimentos que as farmácias mais vendem. E há escolhas que têm ser feitas.



“Os idosos vêm dos Correios com o envelope com o dinheiro da reforma diretos à farmácia. E vemos pessoas com dificuldades que escolhem os medicamentos que podem pagar”, explica a também farmacêutica comunitária. A análise das dispensas é evidente: “As vendas aumentam na segunda semana do mês, quando é pago o complemento solidário para idosos e pensões, e na quarta semana, com as prestações familiares e subsídios de desemprego ou de cuidador e vencimentos.”

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções existentes e tenha acesso a todos os artigos