Boris Johnson admite estar "ansioso" com a variante indiana de covid-19

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, reconheceu estar "ansioso" com os efeitos no Reino Unido da variante indiana de covid-19, a estirpe B.1.617, e diz que se mantém "prudentemente otimista" relativamente ao plano de desconfinamento dos britânicos que está previsto terminar em junho.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considerou esta semana que a variante indiana de covid é "preocupante", e destacou que a estirpe já se alastrou a 40 países e que, fora da Índia, o Reino Unido é o país com maior incidência desta mutação do novo coronavírus.

"Os casos dessa variante estão a aumentar na comunidade e estamos a monitorar continuamente sua disseminação e gravidade para garantir que não tenhamos de tomar medidas rápidas de saúde pública", advertiu Susan Hopkins, diretora do departamento de resposta estratégica para a covid-19 do Public Health England (PHE).

"Precisamos de agir coletivamente e com responsabilidade para garantir que estas variantes não afetam o progresso que todos fizemos para reduzir os níveis de covid-19 e a maior liberdade que isso traz", destacou ainda a responsável da autoridade de saúde britânica.

O Public Health England registou 1.313 casos no Reino Unido da variante indiana - que segundo um estudo recente em Inglaterra foi responsável por 7,7% dos casos positivos a´pós se terem feito 127 mil testes.

Consultores de saúde do Governo britânico estiveram reunidos para debater estratégias de combate da variante indiana de covid. Segundo as autoridades sanitárias do Reino Unido, mais de 35,9 milhões de cidadãos ingleses receberam a primeira dose de vacina contra a covid-19, e 18,8 milhões tomaram as duas doses completas.