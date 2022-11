Quatro ex-ministros da Saúde na faculdade

É um encontro raro. Os quatro antigos ministros da Saúde Adalberto Campos Fernandes, Luís Filipe Pereira, Maria de Belém e Paulo Macedo vão juntar-se à mesma mesa para sugerir alterações essenciais para preparar o futuro do Sistema Nacional de Saúde, isto é, a relação entre as redes pública, privada e social na prestação de cuidados aos portugueses. O debate realiza-se na tarde desta terça-feira, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, em Lisboa.

A sessão tem como objetivo analisar o que é obrigatório e necessário fazer para dar uma saúde melhor aos portugueses e marca o ciclo de cinco conferências "Fins de tarde na cidade. Novas perspetivas para o futuro da Saúde em Portugal". O ISCSP e a sua Escola de Administração e Gestão de Saúde, em parceria com a Sociedade Portuguesa de Gestão de Saúde, "procuram assim contribuir de forma crítica para a reflexão sobre o Sistema Nacional de Saúde nas suas diferentes vertentes".

A organização justifica o debate e o contributo de quatro antigos governantes da Saúde com o atual contexto da covid-19. "A pandemia vai provocar uma alteração substantiva no Sistema Nacional de Saúde dos diferentes países. Compete a estes juntar pessoas com conhecimento diferenciado ao nível da Saúde, e desta forma, criar massa crítica que permita perspetivar o futuro da Saúde em Portugal."