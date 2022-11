10 notícias que marcaram o dia

Governo invoca interesse público para requisição civil no Zmar

O primeiro-ministro e o Ministério da Administração Interna apresentaram na segunda-feira a resolução fundamentada relativamente à providência cautelar contra a requisição civil do Zmar. No documento, citado pela RTP, e já consultado pelo Expresso, o Executivo invoca razões de interesse público para justificar a requisição civil.

Caso Ihor. MAI diz que justiça funcionou com "uma celeridade que dignifica o sistema"

O ministro da Administração interna considerou esta terça-feira que a justiça no caso do julgamento de três inspetores do SEF funcionou com "uma celeridade que dignifica o sistema", referindo que o Estado "respondeu logo" após a morte do cidadão ucraniano.

Carga fiscal foi de 34,8% do PIB em 2020. É um recorde no país

A carga fiscal em Portugal é a oitava mais baixa entre os 27 Estados-membro da União Europeia. Mas, ainda assim, em 2020, registou um aumento atingindo 34,8% do PIB, o mais alto de sempre

Presidente da dona do Novo Banco assessorou Banco de Portugal na venda... do Novo Banco

Em 2017, Evgeny Kazarez assessorou, enquanto trabalhava para o Deutsche Bank, o Banco de Portugal na venda do Novo Banco à Lone Star. Um ano depois, foi para o grupo americano, primeiro ajudando o banco como consultor, depois como administrador da sua proprietária

Pandemia prejudicou a saúde de 30% dos portugueses com doença grave

O estudo “A saúde dos Portugueses: um BI em nome próprio” revela igualmente que um cada cinco portugueses reduziu o recurso a consultas médicas de rotina ou prevenção

Ministro diz que reforma das Forças Armadas compete à política. "Em democracia, é assim mesmo"

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, afirmou hoje que a reforma nas Forças Armadas "é matéria de debate político", sendo "secundário" o que está à volta, e que os diplomas estão "onde devem estar", no parlamento.

Rússia. Pelo menos oito mortes num tiroteio numa escola de Kazan

Pelo menos oito pessoas - sete alunos e um professor - morreram num tiroteio numa escola de Kazan, a capital da república do Tartaristão, na Rússia, conta ao jornal "The Guardian, o governador daquela região, Roustam Minnikhanov. Há ainda 16 feridos.

Covid-19. Vacina 4 milhões em Portugal administrada a utente na Póvoa de Varzim

Portugal atingiu hoje a marca de quatro milhões de vacinas contra a covid-19 administradas à população, com a inoculação de uma utente na Póvoa de Varzim, distrito do Porto, anunciou o Ministério da Saúde.

O número foi alcançado com a vacinação de Maria Helena Lordelo, de 64 anos, natural da Póvoa de Varzim,

Covid-19. Atrasos nos consulados em tempo de pandemia desesperam portugueses na Europa

A covid-19 aumentou os atrasos crónicos nos consulados portugueses na Europa, levando alguns emigrantes a esperar por uma ida a Portugal para tratar desses assuntos e até a colocarem a hipótese de optarem pela nacionalidade do país onde vivem

Um morto, 268 novos casos e 661 recuperados em Portugal nas últimas 24 horas

Há menos 20 doentes internados nos hospitais portugueses: o total é de 257, apenas comparável com as primeiras semanas da pandemia, em março de 2020. Nos cuidados intensivos há menos duas camas ocupadas, sendo agora o total de 71 internamentos graves.