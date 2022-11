Lista ‘verde’ do Reino Unido é ‘dourada’ para Portugal: operadores britânicos avançam aumentos de 600% nas reservas para Algarve e Madeira

É oficial: Portugal está na seleta 'lista verde' do Reino Unido, anunciada pelo Governo britânico para os seus cidadãos começarem a fazer viagens a partir de 17 de maio, proibidas desde janeiro e circunscritas a razões essenciais, como trabalho ou estudo, cujas infrações envolvem multas de 5 mil libras. Isto significa que ficaram livres de fazer as obrigatórias quarentenas ao regressar, uma vez que o país é considerado 'seguro' em termos sanitários e no que toca ao controle da pandemia de covid-19.

