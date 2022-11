Forças Armadas registaram um aumento de efetivos pela primeira vez nos últimos 10 anos

As Forças Armadas (FA) verificaram, pela primeira vez numa década, um aumento do número de efetivos. Em 2020, foram cerca de 700 efetivos a mais. Este aumento veio quebrar a tendência de perda anual de um milhar de homens, em média. A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) acredita que a crise económica é a causa da maior procura, mas o Governo considera que há uma crescente atratividade na carreira.

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, defende, em declarações ao “Jornal de Notícias”, que a crise pandémica trouxe “maior visibilidade das FA” e que isso terá “concorrido para uma maior atratividade”. “Os sistemas de recrutamento conseguiram gerar o volume de candidaturas mais elevado dos últimos quatro anos e o terceiro mais alto da última década”, destaca.

“Os sinais positivos são resultado das políticas que têm sido implementadas pelo Ministério da Defesa Nacional, com destaque para o Plano de Ação para a Profissionalização do Serviço Militar”, realça. Contudo, as estruturas que representam os militares não concordam, alegando que as FA “não são atrativas” e que o resultado positivo se deve “à crise”.

“É um ano forte no desemprego, determinado pela pandemia. As pessoas que estão à procura de emprego têm o mercado fechado e veem nas FA uma hipótese”, explica o presidente da AOFA, tenente-coronel António Mota. “Nos últimos 10 anos, as incorporações têm descido; há um ano de pandemia e sobem 700. Isto acontece porque não há alternativa, e as pessoas, para terem emprego, vão para as FA. Ou seja, é a pior razão possível”.