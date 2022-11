Uma área protegida para 889 espécies marinhas

Mesmo junto à costa algarvia, entre o farol de Alfanzina, no concelho de Lagoa, e a Marina de Albufeira, encontra-se aquele que será o maior recife rochoso a baixa profundidade de Portugal continental: são 94,5 km2, que funcionam como zona de reprodução, refúgio e crescimento para 889 espécies, entre peixes (111 espécies), algas (75) e invertebrados (703). Destas, 19 têm estatuto de conservação, como os cavalos-marinhos ou os meros. E o recife é ‘casa’ para 45 espécies que, em Portugal, apenas existem neste local — há mesmo 19 que não são conhecidas em qualquer outro lugar do mundo.

Hoje, depois de um processo que se iniciou em novembro de 2018, a Fundação Oceano Azul (FOA) vai entregar ao Governo um projeto para que a zona passe a ser uma Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário (AMPIC). Será a primeira criada em Portugal e que terá o nome de Parque Natural Marinho do Recife do Algarve — Pedra do Valado.