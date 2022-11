Os pecados ambientais do PRR

As organizações ambientalistas assumem posições elogiosas e críticas relativamente ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que indica ter €6,3 mil milhões para a transição climática. Por um lado, aplaudem investimentos como os destinados à floresta e à eficiência energética dos edifícios; por outro, sinalizam intenções do PRR que se revelam contrárias ao princípio de Do No Harm/não agressão ambiental, um dos pilares do Pacto Ecológico Europeu.

Com base na análise dos documentos analisados no portal Mais Transparência, as associações ZERO e ANP/WWF constatam vários problemas. Entre estes, o facto de não se saber qual o impacto quantitativo de cada medida na redução da pegada carbónica, uma vez que os investimentos pretendem contribuir para a redução das emissões de CO2 em 55% até 2030. “Gostaríamos de saber o que é que tudo isto somado significa em termos de redução de emissões de gases de efeito de estufa”, frisa Francisco Ferreira, presidente da ZERO, que também aponta “uma quebra no peso da transição climática”, por comparação com a última versão apresentada em consulta pública. Um dos exemplos é o corte de €50 milhões na floresta, para alocar verbas a outras componentes, como o mar, a habitação e a cultura.