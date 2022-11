“Barbaridades” e “ilegal”: a PJM sob fogo no julgamento de Tancos

Era um dos dias mais aguardados do julgamento do caso do roubo e do posterior achamento do arsenal de guerra de Tancos: na barra do tribunal iam estar duas das testemunhas mais importantes do processo, que poderiam ser determinantes para perceber os bastidores da guerra institucional entre Departamento Central de Investigação e Ação Penal/Polícia Judiciária (DCIAP/PJ) e Polícia Judiciária Militar (PJM) por causa deste mediático processo. Joana Marques Vidal, à data dos factos a procuradora-geral da República, e o então diretor da Unidade Nacional Contra-Terrorismo (UNCT) da Polícia Judiciária e agora seu número um, Luís Neves, não jogaram pelo politicamente correto — e deixaram à vista feridas já com quatro anos. Aconteceu na terça-feira.

