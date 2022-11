Assédio: todas estas mulheres têm uma história para contar

O tema caiu num grupo de conversação do WhatsApp de mulheres. De uma maneira ou de outra, todas tinham uma história de coação ou assédio sexual para contar; acima de tudo, tinham muitas questões, dúvidas, propostas. O catalisador comum: o testemunho que a atriz Sofia Arruda deu recentemente, envolvendo um homem com um cargo de direção numa estação televisiva que a levou a ficar afastada dos ecrãs durante anos. Como Sofia, também pertencem ao meio audiovisual português, e uma delas tem até uma experiência semelhante com o mesmo alegado agressor da denunciante. A troca de mensagens não mais parou: o fogo arde, começa a ver-se além da fumaça.

A atriz Joana Seixas, de 44 anos, defendeu no grupo um código antiassédio: “De que maneira nos podemos posicionar perante a opinião pública e ajudar outras que passaram ou poderão passar pelo mesmo? Devíamos exigir às empresas e produtoras que tenham um código de conduta para situações de assédio sexual. Noto que começa a haver cláusulas de contratos que já incluem isso, no entanto precisam de ser melhor trabalhadas.”