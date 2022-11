Portugal realizou mais 336 abortos em 2019 do que no ano anterior

No ano de 2019, foram realizadas 15.264 interrupções voluntárias da gravidez (IVG) em Portugal, mais 336 do que em 2018, o que corresponde a um aumento de 2,25%. O crescimento registado nesse ano inverte a tendência na diminuição do número de abortos que ocorria desde 2011. Os dados foram revelados pelo Eurostat.

A faixa etária entre os 25 e 29 anos foi a que mais fez IVG em 2019, contudo foi uma das que diminuiu em comparação a 2018, registando menos 150 abortos. Para além desta faixa etária, os abortos diminuíram até aos 15 anos (menos nove), dos 40 aos 44 (menos 76), dos 45 aos 49 (menos 24). As faixas que aumentaram o número de IVG foram as dos 15 aos 19 (mais 43), dos 20 aos 24 (mais 162), dos 30 aos 34 (mais 19), dos 35 aos 39 (mais 66) e dos 50 para cima (mais quatro).

“Isto mostra que temos de aumentar a literacia da saúde e a educação da população para o planeamento familiar. Para que as pessoas tenham um método contracetivo que se adeque às suas necessidades e não termos depois de optar por uma IVG”, sublinha Vera Monteiro, da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), em declarações ao "Jornal de Notícias".