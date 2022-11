Os seis “pecados mortais” da transição climática proposta pelo Governo, segundo os ambientalistas

O Regulamento do Mecanismo de Recuperação e Resiliência determina que, “pelo menos, 37% do valor global do PRR para os próximos cinco anos deverá estar afeto a reformas e investimentos que contribuam para o combate às alterações climáticas”. Nos documentos analisados no portal Mais Transparência é referido que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) superou este objetivo, atribuindo 38% dos 16,6 mil milhões de euros à transição climática (6,3 mil milhões de euros).

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler