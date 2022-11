Emissora católica Rádio Maria arranca emissões em 13 de maio

A emissora católica Rádio Maria vai arrancar as suas emissões em Portugal, sendo a primeira no dia 13 de maio, informa em comunicado.

De acordo com a informação, a rádio fundada há 34 anos inicia as emissões no dia 13 de maio às 15h00 (hora de Lisboa) com a recitação do terço a partir da Capelinha das Aparições, em Fátima, sendo este programa transmitido em simultâneo para todas as Rádios Maria no mundo.

A Rádio Maria foi fundada há 34 anos e está presente em mais de 80 países. O comunicado indica que a Rádio Maria "é de total inspiração cristã" e na sua programação haverá uma forte presença de orações.

A rádio transmite nas frequências FM 102.2 em Lisboa e 100.8 no Porto. Está também disponível através da Internet em radiomaria.pt.