Vila Galé já tem 14 hotéis abertos e planeia ter mais dez até junho

A Vila Galé, o segundo maior grupo hoteleiro a nível nacional, tem estado a fazer reaberturas progressivas dos seus hotéis que estiveram fechados devido aos efeitos da pandemia covid-19, e tem de momento 14 unidades a funcionar.

Entre os hotéis da marca Vila Galé que já estão abertos aos clientes incluem-se o Ópera, em Lisboa, Porto Ribeira, Évora, Braga, Coimbra, Lagos, Ampalius, em Vilamoura, e o de Santa Cruz na Madeira, mas nestes casos apenas nas noites de quarta-feira a domingo.

Disponíveis para receber hóspedes estão já também os hotéis Vila Galé Clube de Campo, em Beja, além das unidades em Alter-do-Chão, Sintra, Ericeira, Serra da Estrela e Douro Vineyards. Estes hotéis estão a receber hóspedes entre sexta-feira e domingo, embora nas duas primeiras semanas de junho estejam abertos a partir de quarta-feira, incluindo assim os feriados nesse mês.

Os restaurantes, bares, spas, ginásios, piscinas interiores e exteriores dos hotéis Vila Galé reabertos estão a funcionar, seguindo horários, limites de lotação, além de normas de higiene e segurança indicados pelas autoridades de saúde para a atual fase de desconfinamento.

A Vila Galé garante seguir "um plano muito rigoroso nos seus hotéis que inclui o reforço das medidas de limpeza e desinfeção, equipamentos de proteção e a salvaguarda do distanciamento", tendo lançado recentemente a plataforma digital 'My Vila Galé' que permite fazer check in e check out online, além consultar as cartas dos restaurantes e bares ou reservar o horário pretendido para as refeições.

A 2 de junho, o grupo Vila Galé prevê reabrir mais dez hotéis, em Cascais, Porto, Elvas, e sobretudo no Algarve, totalizando sete unidades em Albufeira, Vilamoura, Armação de Pera e Tavira. A partir de julho, também os hotéis do grupo no Estoril, Paço de Arcos e Douro deverão reabrir.

No Brasil, o grupo português manteve a funcionar até à data todos os seus hotéis e resorts, à exceção do Vila Galé Paulista, em São Paulo, que reabre a 8 de maio.

A Vila Galé está a fazer uma campanha de descontos de 20% para reservas feitas até 31 de maio, e que são cumulativos, uma vez que podem ser usufruidos até 31 de outubro, caso as reservas sejam feitas por sete noites ou mais no mesmo hotel.