Tarifa social da Internet vai ser atribuída pelas operadoras de forma automática

O Governo quer que a tarifa social de fornecimento de serviços de acesso à Internet em banda larga fixa ou móvel seja de atribuição automática pelas empresas prestadoras dos serviços, tal como acontece com os descontos existentes para a eletricidade e o gás natural. A tarifa destina-se a “consumidores com baixos rendimentos ou com necessidades sociais especiais”.

Segundo o projeto de diploma que define esta medida, a que o jornal “Público” teve acesso, “a aplicabilidade” da tarifa social da Internet “é da responsabilidade” das empresas de comunicações. As empresas vão ter de verificar a condição dos seus clientes, para saber se lhes deve ser atribuído o “tarifário específico”.

A Anacom vai, ainda, estabelecer a largura de banda necessária e os parâmetros mínimos de qualidade para esta oferta. Os consumidores deverão conseguir aceder a um conjunto de serviços: serviços do Estado, ferramentas educativas, ao e-mail, serviços bancários, à consulta de jornais, acesso às redes sociais, mensagens instantâneas e chamadas e videochamadas, entre outros.

A norma será aplicada a consumidores com baixos rendimentos ou com necessidades sociais especiais, entre eles, os beneficiários do complemento solidário para idosos; os beneficiários do rendimento social de inserção; os beneficiários de prestações de desemprego; os beneficiários do primeiro escalão do abono de família; os beneficiários da pensão social de invalidez do regime especial de proteção na invalidez ou do complemento da prestação social para inclusão; os beneficiários da pensão social de velhice. Podem, também, ser considerados elegíveis os agregados familiares com rendimento anual igual ou inferior a 5808 euros, acrescido de 50% por cada elemento do agregado familiar que não disponha de qualquer rendimento - até um limite de dez pessoas.