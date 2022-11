Porto com limitações de trânsito no fim de semana por conta da Cimeira Social da União Europeia

No âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, o Porto irá acolher dois eventos esta sexta-feira, dia 7, e sábado, dia 8 de maio, no Centro de Congressos da Alfândega.

Por motivos de segurança, serão aplicadas restrições de estacionamento e de circulação, informa a Câmara do Porto em comunicado, que levarão ao encerramento do Parque da Alfândega e à proibição do estacionamento na zona de Miragaia, entre a meia-noite de quinta-feira e as 19h de sábado.

O perímetro envolvente aos Jardins do Palácio de Cristal, que tem os jardins e Biblioteca Almeida Garrett, também sofre alterações à normal circulação, avisa a autarquia, que já encerrou esta terça-feira o parque de estacionamento do Palácio de Cristal. No sábado, dia 8, vai inclusive haver um corte total de via no eixo Praça da Galiza – Rua Alberto Aires Gouveia, entre as 7 e as 18 horas, indica ainda.

Já a partir desta quinta-feira, o estacionamento ficará condicionado em determinados troços de algumas artérias da zona da Foz.

Apesar disso, o trânsito de veículos de emergência e socorro, acesso a serviços de urgência e moradores (garagens) será garantido.

Por questões de segurança, a Câmara do Porto informa que será também necessário deslocar e encerrar alguns equipamentos de recolha de resíduos nas zonas envolventes aos dois locais onde decorre a Cimeira Social, a Alfândega do Porto e o Palácio de Cristal.

De forma a minimizar os incómodos deste encerramento junto dos avençados deste parque, o Município do Porto preparou algumas alternativas de estacionamento, que permanecerão em vigor até à próxima segunda-feira, 10 de maio, de acordo com as diferentes tipologias de avença.

Todas as alterações à circulação e ao estacionamento, bem como as alternativas, podem ser consultadas aqui.