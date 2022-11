O correio eletrónico é "frágil" e metade dos sites não cumpre normas de segurança, diz estudo sobre segurança da Internet em Portugal

Os serviços de correio eletrónico são seguros em Portugal? José Legatheaux Martins, presidente do Capítulo Português da Internet Society (ISOC PT), responde com base no mais recente estudo sobre a segurança da Internet em Portugal: “As grandes marcas que disponibilizam serviços de e-mail para o público em geral fazem um trabalho razoável, mas as empresas que implementam os seus próprios serviços e que não recorrem ao alojamento de correio eletrónico junto de empresas especializadas estão, geralmente, numa situação frágil”, refere o responsável do ISOC PT.

A fragilidade em que operam os serviços de e-mail das empresas é apenas uma das conclusões mais alarmantes do Diagnóstico do Estado da Adoção de Normas de Segurança da Internet Portuguesa, que acaba de ser lançado pelo Capítulo Português daquela que é uma das principais entidades de definição de normas e standards na Internet.

Também na implementação de tecnologias de segurança que garantem a legitimidade de servidores e endereços de Internet, o panorama está longe do desejado.

O Diagnóstico apresentado pelo ISOC PT recorre aos números para fundamentar a apreciação negativa quanto à falta de segurança do correio eletrónico: “A observação do estado da segurança do ecossistema de correio eletrónico em Portugal revela resultados bastante deficientes e necessidade de correções significativas. Na maior parte das entidades observadas, as classificações, (…) numa escala de 0 a 100, são francamente insuficientes (em geral abaixo de 50 e em grande parte abaixo de 30)”, refere o relatório produzido pelo ISOC PT

Legatheaux Martins considera que o estado de fragilidade em que se encontra a generalidade dos serviços de correio eletrónico que as empresas providenciam aos respetivos clientes e profissionais “é grave, porque facilita os ciberataques, como o phishing (em que um cibercriminoso se faz passar por alguém que não é)”. “O e-mail é das coisas mais usadas para lançar ataques”, frisa Legatheaux Martins.

Na origem destas fragilidades, está o "facto de quase ninguém usar soluções de cifra” e ainda a adoção incompleta ou deficiente de normas de segurança como a SPF e DMARC, por parte de empresas que gerem os seus serviços de correio eletrónico.

Legatheaux Martins admite mesmo que, em muitos casos, a adoção de normas como a DMARC ou a SPF poderão não chegar para impedir ciberataques através de e-mails forjados.

Segundo o presidente do ISOC PT, que também é um veterano da Internet e dá aulas na Universidade Nova de Lisboa, “quase ninguém implementa a norma DNSSEC". "O que significa que continua a ser possível lançar ataques contra os diferentes serviços, mesmo que tenham adotado as normas SPF e DMARC”, refere o responsável do ISOC PT.

As normas DMARC (de Domain-Based Message Authentication Message Conformance) e SPF (de Sender Policy Framework) pretendem garantir a legitimidade dos e-mails enviados pelos diferentes serviços dispersos pelo mundo. A DNSSEC foi desenvolvida com o propósito de garantir que um domínio da Internet, como por exemplo expresso.pt, é legítimo.

HTTPS em falta

Ainda nas normas de segurança usadas para navegar na Web, o ISOC PT aponta o dedo à adoção da versão segura do Protocolo de Transferência de Hipertexto, que os internautas conhecem pela sigla HTTPS que costuma surgir no endereço de navegação na Internet.

O relatório do ISOC PT analisou os 1000 sites mais populares de Portugal e acabou por apurar que cerca de 48% desses endereços usam uma camada de criptografia sobre o HTTPS, considerada desatualizada e insegura.

“Dada a situação atualmente observada, as ações indicadas permitiriam avançar para uma base mais sólida de defesa e mitigação de vulnerabilidades que podem ser articuladas com outros vetores de ataques à Web portuguesa, quer no plano de vulnerabilidades de serviços e aplicações Web, quer na correção a curto prazo de deficiências muito gritantes que se verificam em alguns sectores e instituições observadas”, refere o Diagnóstico do ISOC PT, sobre a adoção de normas e tecnologias de segurança pelos maiores sites nacionais.

A gravidade deste cenário tende a aumentar, se se tiver em conta que muitos destes endereços que não têm o HTTPS devidamente protegido são usados para a troca de informação confidencial ou sensível com os internautas. “Com as exceções da Autoridade Tributária ou dos endereços do Governo, a maioria dos sites dos serviços da Administração Pública tem um baixo nível de segurança… e há várias empresas de várias áreas do sector privado que também não têm resultados “famosos”. Uma delas está mesmo no índice PSI20 (da Bolsa portuguesa)”, refere Legatheaux Martins.

Além de hospitais e sector da cultura, o presidente do ISCO PT refere mais dois casos pouco animadores. “O site da Segurança Social tem proteções baixíssimas. E o site da Comissão Nacional de Eleições não tem qualquer tipo de segurança”, refere.

Os serviços de alojamento de sites também passaram pelo crivo do ISOC PT – e nem todos ficaram com razões para sorrir no final. Depois de analisada a adoção de diferentes normas e tecnologias de segurança, o ISOC PT divide os seis maiores prestadores de serviços de alojamento de sites em dois grupos: um primeiro grupo que tem uma prestação positiva em termos de segurança e um segundo grupo com resultados negativos. No primeiro grupo figuram a Domínios, a Sampling e a OVH, enquanto no segundo grupo encontram-se a Amen, a PTISP e a WEBSP, refere Legatheaux Martins.

O diagnóstico levado a cabo pelo ISOC PT também incidiu sobre as práticas de segurança dos operadores de telecomunicações, no que toca às funções de acesso à Internet. “Os operadores estão a começar a tomar medidas para evitar o desvio de tráfego da Internet (para endereços maliciosos), mas esse trabalho ainda não está terminado”, conclui José Legatheaux Martins.