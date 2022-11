Jovens não reconhecem a desinformação. Responsabilidade é da escola mas não só: “muitas opiniões são transmitidas sob a forma de notícias”

Metade dos alunos portugueses não distingue factos de opiniões quando navega na Internet e, para Tiago Lapa, professor do Departamento de Sociologia do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, isso tem várias consequências, sobretudo tendo em conta o “contexto muito propício à disseminação e partilha de desinformação” em que vivemos. “O acesso à informação é uma condição essencial para o normal funcionamento das instituições democráticas e para o envolvimento político e cívico. Se houver muitos distúrbios e ruído, uma grande cacofonia, estando a informação misturada com a desinformação, isso causa vários problemas.”

