Covid-19. Portugueses têm cefaleias mais fortes e frequentes após uso prolongado de máscara. Pequenas pausas podem ser solução

Sabia que existem mais de 200 tipos de dores de cabeça? Assim é, de acordo com a Classificação Internacional de Cefaleias. E se para alguns podem ser passageiras, para outros trata-se de uma doença crónica e altamente incapacitante. É o caso de Madalena. Tinha dez anos quando sentiu a primeira enxaqueca. Esse foi apenas o embate inicial de muitas crises vindouras. “Intensificou-se já depois da puberdade. Tornaram-se mais frequentes quando tinha 17 ou 18 anos. Cheguei a ter crises que duravam 15 dias por mês”, conta ao Expresso. “É uma dor normalmente latejante. A pessoa sente o coração a bater na cabeça”, explica Madalena Plácido. Tal como ela, estima-se que um milhão e meio de portugueses sofrem do mesmo e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, as cefaleias são o distúrbio neurológico relatado mais frequentemente nos cuidados primários.

