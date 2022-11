Quase metade dos portugueses não teme perder o emprego este ano. E no próximo? Aí um terço já treme

Um estudo, realizado pela Randstad, divulgado esta terça-feira, apresenta uma conclusão surpreendente: mesmo com a crise económica resultante do impacto da pandemia, perto de metade dos portugueses (48%) não receiam perder o emprego este ano. Contudo, de acordo com os dados recolhidos, um terço dos trabalhadores nacionais admitem alguma preocupação de que isso possa acontecer em 2022.

O relatório — que analisa anualmente as principais tendências do mercado de trabalho e dá a conhecer as empresas ou sectores mais atrativos — demonstra que as mulheres (33%) estão mais preocupadas com a manutenção dos seus postos de trabalho do que os homens (27%). Também 39% dos trabalhadores menos qualificados estão mais inseguros relativamente à sua situação profissional.

O estudo verificou que 9% dos portugueses mudaram de empregador nos últimos seis meses, sobretudo as mulheres e os mais jovens, mas, destes, apenas 13% indicaram ter perdido o emprego anterior por causa da pandemia.

Por outro lado, 20% manifestam a pretensão de uma mudança profissional no próximo meio ano. Entre os que procuram outro rumo para a carreira, 38% recorrem a ligações pessoais e 24% procuram ofertas em portais de emprego.

Os resultados espelham ainda que os critérios mais valorizados pelos portugueses são, em primeiro lugar, o “salário e benefícios atrativos” (71%), enquanto o “equilíbrio trabalho-vida pessoal” e a “estabilidade profissional” partilham o segundo posto (66%), seguidos pelo “ambiente de trabalho agradável” (65%) e, por fim, a “progressão na carreira” (64%).

Um em cada quatro portugueses impossibilitados de trabalhar em casa

A covid-19 até parece ter reforçado o sentimento de pertença dos funcionários às entidades patronais — 60% afirmam ser agora mais leais aos seus empregadores e apenas 5% admitem o contrário.

A análise da Randstad permite constatar que 26% dos portugueses ocupam funções laborais vinculadas às instalações, o que torna impossível o teletrabalho. Ainda assim, 52% passaram a trabalhar a partir de casa e 11% dos colaboradores mais qualificados até se mostraram mais disponíveis para trabalhar mais horas do que o habitual, apesar de a maioria reconhecer que isso não se traduziu num aumento de produtividade.