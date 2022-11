Quase metade dos portugueses admitem fazer pouco pela sua saúde

Os resultados do estudo intitulado “A Saúde dos Portugueses: um BI em nome próprio”, divulgado esta terça-feira, apontam que 46% dos portugueses consideram fazer pouco para manter ou melhorar o seu estado de saúde. Entre os inquiridos, 41% dizem efetuar um “esforço razoável”, 27% admitem um “esforço baixo” ou “muito baixo” e apenas 21% garantem ter um cuidado “elevado”.

Mesmo com a ameaça presente da covid-19, o estudo aferiu que 69% dos inquiridos asseveram que a pandemia não alterou a sua saúde, com exceção das pessoas com doença grave, grupo em que 30% referem ter sentido o impacto, nomeadamente por “piorar o acompanhamento médico de doenças ou problemas”.

O inquérito, coordenado pela empresa de consultoria “Return On Ideas” e acompanhado pela Presidente do Conselho Disciplinar da Ordem dos Médicos, Maria do Céu Machado, revela igualmente que 55% dos participantes não acreditam poder melhorar o seu estado de saúde.

Os dados recolhidos indicam que 52% dos portugueses inquiridos, todos com mais de 18 anos, avaliam como “bom” ou “muito bom” o seu estado de saúde, 31% classificam como “razoável” e 17% consideram “mau” ou “muito mau”.

O estudo também desvela que as mulheres atribuem pior pontuação à sua saúde do que os homens — uma em cada cinco refere ser “pouco ou muito pouco saudáveis”. No entanto, a população feminina tem mais cuidados e adota mais comportamentos pró-saúde do que os indivíduos do sexo masculino, ainda de acordo com os resultados desta investigação.

Relativamente à saúde mental, 7% dos participantes têm problemas diagnosticados. O estudo coloca a hipótese de que o número de pessoas que sofre com uma doença mental possa ser superior, uma vez que nas entrevistas se constatou uma fuga por parte dos inquiridos a este rótulo. Isso pode ser explicado com os 66%, diagnosticados com problemas de saúde mental, que confessam “sentir discriminação da sociedade”.