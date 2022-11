Operação Marquês: CSM contraria Ivo Rosa e reitera que não houve irregularidades na distribuição do processo

Apesar de o juiz Ivo Rosa ter levantado fortes suspeitas sobre a forma como a Operação Marquês foi atribuída diretamente ao juiz Carlos Alexandre sem sorteio eletrónico ou de outra espécie, o Conselho Superior da Magistratura (CSM) desvaloriza as conclusões do juiz de instrução e diz que "apreciou e aprovou o inquérito realizado pelo Senhor Inspetor na sequência do despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente, datado de 14-04-2021, com vista a aferir da existência de irregularidades na distribuição de processos do TCIC, não se tendo ali apurado quaisquer factos novos que levassem a rever ou a modificar a anterior deliberação do CSM de 05-02-2019 que concluiu pela inexistência de qualquer infração disciplinar", revela uma nota enviada esta terça-feira no final de uma reunião do plenário.

Por esta deliberação parece evidente que o Conselho não quis analisar as conclusões de Ivo Rosa na decisão instrutória e que foram enviadas ao Ministério Público para investigar suspeitas de abuso de poder na atribuição direta não só da Operação Marquês mas também de outros processos, como o casos Vistos Gold, a Carlos Alexandre "sem sorteio" e sem a presença de um juiz.

Quando as primeiras suspeitas foram levantadas pelo arguidos José Sócrates e Armando Vara, o CSM concluiu que não tinha havido irregularidade porque o processo já era de Carlos Alexandre, tese recusada por Ivo Rosa, que diz ter sido posto em causa o princípio constitucional do juiz natural. Isto é, um juiz não pode ser escolhido para determinado processo.

O CSM também referiu que "constrangimentos informáticos" impediram uma distribuição eletrónica, hipótese negada por Ivo Rosa, que cita o IGFEJ (órgão do Ministério da Justiça que faz a gestão do sistema informático dos tribunais) a garantir que não se verificou qualquer anomalia no sistema no dia 9 de setembro de 2014 - o dia em que o processo passou, ou continuou, nas mãos de Carlos Alexandre.

Já depois da acusação e de vários arguidos terem requerido a instrução, o processo foi distribuído a Ivo Rosa. Por srteio transmitido em direto pela televisão.