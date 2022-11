Madeira quer ter este verão mais turistas nacionais que no periodo pré-covid. TAP pretende ajudar operação com reforço de voos

A polémica instalou-se na Madeira, em relação aos pacotes de férias para os turistas nacionais no próximo verão. A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e de Turismo (APAVT) avançou a intenção dos operadores turísticos portugueses fretarem 'charters' às suas custas em julho, agosto e setembro, face à "falta de diálogo" da TAP em contribuir aqui com os seus voos regulares, numa conferência de imprensa que decorreu esta sexta-feira no Funchal.

