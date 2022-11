Só resta uma bala a Sócrates para evitar ser julgado já: o MP

No quarto piso do edifício partilhado com a Polícia Judiciária, em Lisboa, a sala que acumulava os mais de 130 volumes e algumas centenas de apensos da Operação Marquês começou a ser limpa. O Tribunal Central de Instrução Criminal — o ‘Ticão’ — parece ter seguido com a sua vida normal, num fluxo constante de suspeitos detidos em casos graves de tráfico de droga e crimes violentos a serem levados para interrogatório. Mas o maior processo de corrupção em Portugal ainda não saiu definitivamente da Rua Gomes Freire. Faltam alguns dias para o juiz Ivo Rosa poder dar a fase de instrução da Operação Marquês por encerrada, quando decidir sobre um pedido apresentado a 19 de abril pelo procurador Rosário Teixeira para ser anulada a pronúncia do ex-primeiro-ministro José Sócrates e do seu amigo Carlos Santos Silva por seis crimes de branqueamento de capitais e falsificação de documentos. Assim que isso aconteça, deverá enviar o caso para julgamento.

Numa coincidência temporária de interesses com Sócrates, o Ministério Público (MP) prefere ver agora os arguidos livres da pronúncia e de uma ida a julgamento. Rosário Teixeira, que liderou a equipa da Operação Marquês no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), considera esse julgamento prematuro e quer que isso aconteça mais tarde, para dar tempo a que o Tribunal da Relação de Lisboa conclua (nunca antes de 2022) um recurso que os procuradores vão apresentar nos próximos meses, na esperança de que Sócrates venha a sentar-se no banco dos réus para responder pelos 31 crimes que lhe foram imputados na acusação — incluindo de corrupção — e não pelos seis crimes que restam agora contra ele.