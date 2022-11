Estratégia de Combate à Corrupção. Governo deixa de fora (para já) reforma no “Ticão”

Não foi só o enriquecimento ilícito que ficou de fora da Estratégia Nacional Contra a Corrupção aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros. A reforma do Tribunal Central de Instrução Criminal, por onde passam os processos mais complexos do país (como a Operação Marquês) e que fazia parte das medidas anunciadas em abril pelo Governo, ficou de fora deste pacote legislativo que será sujeito a votação no Parlamento.

