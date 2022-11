10 notícias que marcaram o dia

Covid-19. Cerca sanitária em São Teotónio e Longueira é uma “medida desproporcional”

Era possível ter havido um "desconfinamento geral" de todo o concelho de Odemira. E o cerco sanitário decretado pelo Governo esta quinta-feira às freguesias de São Teotónio e Longueira/Almograve é “uma medida desproporcional”. Estas são as duas principais conclusões do comunicado desta manhã de sexta-feira da câmara municipal de Odemira, em reação às novas medidas do Governo sobre a pandemia.

Economia afunda-se 5,4% no primeiro trimestre. Confinamento justifica contração

No primeiro trimestre do ano, o Produto Interno Bruto (PIB) em Portugal registou uma contração homóloga de 5,4% em termos reais, revela o Instituto Nacional de Estatística (INE) nos indicadores divulgados esta sexta-feira. Em cadeia, ou seja face ao trimestre anterior, a economia nacional também recuou, mas menos: 3,3%. O organismo público de estatística justifica a contração da economia com os efeitos do confinamento geral decretado no início deste ano devido ao agravamento da pandemia COVID-19.

Governo promete para os próximos dias um "plano ambicioso" para retoma do turismo

O Governo vai apresentar um "plano ambicioso" para a retoma do turismo "nos próximos dias", anunciou hoje a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

Vacina da Johnson será dada a pessoas com mais de 50 anos. Quem já tomou a primeira dose da AstraZeneca pode decidir se quer tomar a segunda

Segunda dose da vacina da AstraZeneca será opcional, informou esta sexta-feira Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde. Vacina da Johnson vai ser administrada a pessoas com mais de 50 anos, seguindo orientação da DGS

Pelo menos 44 mortos em peregrinação judaica em Israel

Tragédia ocorreu quando dezenas de milhares de pessoas participavam na noite de quinta-feira para hoje nesta peregrinação anual, que ocorre por ocasião do feriado judaico de Lag Baomer, em redor do presumível mausoléu do rabino Shimon Bar Yochai. Tragédia registou-se em resultado de uma debandada em massa.

Trump está “100% a ponderar” uma recandidatura em 2024 e até já tem nome para vice-presidente

O anterior Presidente dos Estados Unidos afirma estar “100% a ponderar” concorrer às eleições presidenciais de 2024. Donald Trump indica como possível aspirante a vice-presidente Ronald DeSantis, atual governador da Florida e alguém que tem sido visto como putativo nomeado do Partido Republicano à Casa Branca

Maioria acredita que políticos não são devidamente fiscalizados

Mais de 80% dos portugueses (83%) consideram que os políticos e altos cargos públicos não são devidamente fiscalizados e cerca de 62% dos portugueses julgam que a justiça portuguesa não tem capacidade para investigar a corrupção de políticos e de altos cargos públicos. Os dados são revelados pela sondagem da Aximage feita para “TSF”, “Jornal de Notícias” e “Diário de Notícias”.

Cerca de 95% das crianças até aos 7 anos receberam todas as vacinas em 2020

Em 2020, o Programa Nacional de Vacinação (PNV) atingiu ou ultrapassou coberturas de 95% até aos 7 anos em todas as vacinas, tendo 99% das crianças nascidas em 2019 sido imunizadas com as vacinas nele recomendadas, informou esta sexta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Covid-19. Mais de 156 mil cidadãos agendaram vacina através do portal

Até quinta-feira o portal validou mais de 156 mil pedidos de vacinação, incluindo os de utentes em fila de espera, dos quais mais de 67 mil foram agendados

Segundo dia sem mortos esta semana, há mais 460 casos em Portugal. R(t) e incidência descem

O número de doentes internados (324) e o sub-grupo dos hospitalizados em cuidados intensivos (89) mantêm-se inalterados face a quinta-feira.