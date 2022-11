Van Dunem: Governo admite a extinção do Tribunal Central de Instrução Criminal

A ministra da Justiça admitiu esta noite em entrevista à TVI24 que o Governo está a ponderar extinguir o Tribunal Central de Instrução Criminal.

“É uma questão que tem de ser analisada, e uma hipótese que o Governo pondera. Estamos na estratégia, hoje [quinta-feira] aprovámos diplomas e uma das questões que está em análise é justamente essa”, reconheceu Francisca Van Dunem.

A ministra da Justiça apresentou esta quinta-feira o conjunto de diplomas que o Governo vai levar a votação no Parlamento para pôr em prática a Estratégia Nacional contra a Corrupção que está a ser discutida há mais de um ano (ver AQUI).

Questionada sobre a intenção do presidente do Supremo Tribunal de Justiça de propor algo no mesmo sentido, de encerrar o Tribunal Central de Instrução Criminal, ao Conselho Superior da Magistratura, Van Dunem não colocou de lado a "possibilidade de haver uma intervenção no contexto em que esse tribunal opera".

O plenário do Conselho Superior da Magistratura colocou em marcha, a 20 de abril, o debate sobre possíveis alterações à fase de instrução e ao funcionamento do Tribunal Central de Instrução Criminal.