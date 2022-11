10 notícias que marcaram o dia

Governo avança com proteção de denunciantes e justiça negociada. Enriquecimento ilícito é o elefante no meio da sala

Francisca Van Dunem apresentou esta quinta-feira o conjunto de diplomas que o Governo vai levar a votação no Parlamento para pôr em prática a Estratégia Nacional contra a Corrupção que está a ser discutida há mais de um ano.

pacote de medidas anti corrupção que prevê dispensa de pena para denunciantes de esquemas criminosos e a possibilidade de negociar penas. Enriquecimento ilícito ficou de fora, mas foi um dos temas da conferência de imprensa.

Bandeira Azul 2021. O número continua a subir: são já 372 (consulte o mapa nacional interativo)

Em 34 anos, o número de praias com bandeira azul quintuplicou em Portugal. Em 2021 há 330 zonas balneares costeiras e 42 interiores premiadas pela Associação Bandeira Azul da Europa. São mais 12 que no ano passado. O anúncio foi feito esta quinta-feira na Direção de Faróis, sob o lema de preservar o mar e os seus ecossistemas. Veja AQUI o mapa interativo das praias com Bandeira Azul 2021 em Portugal.

Só trabalhadores com 30 dias de lay-off vão contar para o cálculo do apoio

Findo o lay-off simplificado, atualmente em vigor, e o apoio à retoma progressiva de atividade, os empregadores poderão requerer, tal como aconteceu em 2020, o incentivo à normalização da atividade empresarial. Mas não nos mesmos moldes do que na primeira fase da pandemia. Ao contrário do que aconteceu no último ano, só contarão para o cálculo do apoio os trabalhadores que tenham estado, pelo menos, 30 dias abrangidos por um dos dois regimes em 2021. É o que consta do projeto de portaria que o Governo enviou aos parceiros sociais esta semana e a que o Expresso teve acesso.

Pinto da Costa: "Não vi nenhuma agressão nem vi nenhuma imagem em que se veja o Pedro Pinho a agredir alguém"

O presidente do FC Porto desvalorizou o incidente entre o agente Pedro Pinho e um repórter de imagem da TVI, após o Moreirense-FC Porto, em entrevista ao Porto Canal, esta quarta-feira à noite.

Taxa de desemprego desce em março para 6,5%

A estimativa provisória do INE indica que em março a taxa de desemprego recuou para 6,5% em março, valor que compara com 6,8% em fevereiro. Foi o segundo mês consecutivo de descida da taxa de desemprego em cadeia, ou seja, em relação ao mês anterior.

Dez por cento do gelo dos glaciares vai derreter, mesmo se atingidas as metas climáticas

A conclusão é apresntada pelo jornal “The Guardian”, com base em dados recolhidos para o jornal. Objetivos mais ambiciosos e a redução das emissões poderá ainda fazer a diferença depois de 2050, afirmam os cientistas.

TAP rejeita anulação do acordo com a Groundforce e diz que primeiro pagamento vence sexta-feira

Administração da TAP reagiu com "surpresa e estupefação" à tomada de posição do acionista maioritário e presidente da Groundforce, Alfredo Casimiro, que anunciou a decisão de anular o acordo com a TAP que tinha permitido a entrada de dinheiro para debelar a crise de liquidez na empresa.

A TAP rejeitou quinta-feira a anulação dos contratos com a Groundforce, realçando que continuam "válidos e eficazes", bem como as obrigações da empresa de 'handling' de pagar a primeira prestação que vence na sexta-feira.

Papa confirma ao bispo de Leiria-Fátima intenção de visitar Fátima em 2023

O Papa Francisco confirmou esta quinta-feira ao bispo de Leiria-Fátima a intenção visitar Fátima em 2023, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, que se realizará em Lisboa. A confirmação foi feita durante uma audiência privada entre o cardeal António Marto e o Papa Francisco, realizada hoje no Vaticano.

Índia com quase 380 mil casos diários, um recorde mundial

A Índia registou um novo recorde mundial de contágios, com 379.257 casos nas últimas 24 horas e mais 3645 mortes, um novo máximo no país. pode só atingir o pico da pandemia em meados de maio, o que significaria mais de 500 mil casos diários.

Uma morte, 470 infetados e 545 recuperados em Portugal

Esta quinta-feira há menos oito pessoas internadas nos hospitais portugueses, colocando o total em 324, exatamente como se registava há oito meses, a 29 de agosto. Em contrapartida há mais um internamento em Unidades de Cuidados Intensivos, o que eleva o número total para 89.