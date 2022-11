Algarve: grupo é suspeito de montar esquema para se apropriar de terrenos com área superior a 20 campos de futebol. PJ fez sete detidos

Um terreno, parcialmente do Estado, está entre os 25 imóveis de que um grupo é suspeito de se tentar apropriar ilegalmente no Algarve. O esquema, acreditam as autoridades, passava pelo recurso à figura legal de usucapião (aquisição da propriedade com base na longa utilização). Para tal contariam com a colaboração de um notário, de Olhão, que está entre os sete detidos anunciados, esta terça-feira, pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária. Também entre os detidos, indiciado por liderar o grupo, está João Pereira, um antigo vereador do Bloco de Esquerda na Câmara de Olhão, expulso do partido em 2011. Um terceiro homem, igualmente detido, será o principal angariador de testas-de-ferro e testemunhas para concretizar as escrituras.

