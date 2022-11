10 notícias que marcaram o dia

Comprimido contra a covid-19 pode estar disponível até ao fim do ano nos EUA

Desenvolvido pela Pfizer, o fármaco está em fase experimental e recorre à inibição de uma enzima de que o vírus necessita para se replicar. Ficará disponível nos EUA se se revelar eficaz e for aprovado pela autoridade nacional do medicamento, diz o CEO da empresa

SIRESP. Parceria Público-Privada “não será renovada” a 30 de junho, anuncia MAI. Nova diretora vem da Altice

A Parceria Público-Privada (PPP) da rede de comunicações do Estado SIRESP "não será renovada" em 30 de junho e os contratos não vão ser prorrogados nos moldes atuais, anunciou hoje o ministro da Administração Interna.

Eduardo Cabrita avançou ainda que Sandra Perdigão Neves - atual vogal da SIRESP SA - será a nova diretora, após a saída do general Manuel Couto, que pediu a demissão. A gestora está desde 2007 nos quadros da Altice, então ainda denominada Portugal Telecom.

Tribunal Constitucional "chumba" alteração à lei autárquica

O Tribunal Constitucional (TC) chumbou as alterações à lei eleitoral para as autarquias de que os independentes se queixavam de dificultar as candidaturas e o parlamento já mudou, anunciou esta quarta-feira o tribunal.

o TC alegou que o diploma, alterado na Assembleia da República já este mês, é inconstitucional por "violação do direito a tomar parte na vida política" relativamente " à admissibilidade de candidaturas de grupos de cidadãos eleitores para as eleições" locais.

Cerca de 120 festas ilegais encerradas pela PSP e GNR desde janeiro

Entre janeiro e abril, período de estado de emergência e confinamento para fazer face à pandemia de covid-19, a PSP detetou 93 festas ilegais e a GNR 24 em várias zonas do país

Lucros do Santander caem 71% no primeiro trimestre de 2021. Provisões para rescisões pesam

O Santander Portugal registou um lucro de 34,2 milhões de euros nos primeiros três meses do ano, uma queda de 71,2% face aos lucros obtidos em igual período de 2020, que ascenderam a 118,9 milhões de euros. O banco sublinha em comunicado a contabilização de uma provisão de 164,5 milhões de euros destinada a reestruturar o banco

Brexit: acordo comercial entre UE e Reino Unido aprovado. “Uma nova era” a partir de 1 de maio

A votação foi na terça-feira, mas só esta manhã se soube o resultado da mesma, antecipada no debate de ontem e em que a maioria dos eurodeputados se mostrou a favor. E o sentido de voto foi mesmo esse: 660 disseram "sim", cinco votaram contra e houve 32 abstenções.

O processo de ratificação segue agora para o Conselho da UE, a quem cabe a aprovação final. Boris Johnson já reagiu assinalando "a etapa final de uma longa jornada"

A maior ponte pedonal suspensa do mundo fica em Arouca. Tem 516 metros de comprimento e 175 de altura

Ligando 516 metros de distância entre as margens de Canelas e Alvarenga, o novo equipamento do distrito de Aveiro abre na quinta-feira a moradores locais. Veja AQUI algumas imagens.

Pandemia e Parlamento obrigam Governo a gastar 1,7 vezes mais

Devido ao segundo confinamento, o Conselho de Finanças Públicas (CFP) considera que as medidas de política orçamental deverão ter um impacto desfavorável no saldo das Administrações Públicas de 6118 milhões de euros (-2,9% do PIB) em 2021.

Combate ao cibercrime leva à detenção de seis pessoas na grande Lisboa

Seis pessoas foram detidas esta quarta-feira pela Unidade de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da PJ, que realizou 31 buscas numa operação de combate ao acesso indevido a contas bancárias através da internet. Fonte da Polícia Judiciária (PJ) disse à agência Lusa que a operação decorre na zona da grande Lisboa e estão envolvidos cerca de 120 inspetores.

Portugal com mais 572 infetados e três óbitos nas últimas 24 horas. R(t) sobe, incidência desce

Esta quarta-feira há menos 14 pessoas internadas nos hospitais portugueses, colocando o total de internados em 332. É preciso recuar a 29 de agosto para encontrar um valor mais baixo de doentes internados com covid-19: 324. Em contrapartida há hoje mais dois internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos, o que eleva o número total para 88.