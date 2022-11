Lisboa tem mais de 200 cruzeiros marcados em 2021 com 400 mil pessoas. Atividade ainda está suspensa em Portugal

Só entram passageiros vacinados contra a covid-19. É assim que a Norwegian Cruise Line planeia voltar aos cruzeiros em julho, após ter estado com os navios parados desde março do ano passado. Lisboa é uma das apostas mais fortes neste regresso da companhia, que já tem três cruzeiros planeados em 2021 para a capital portuguesa, e pela primeira vez dando o salto qualitativo de não serem apenas viagens com paragem em escala, mas de partida e chegada ao destino (o que na indústria se designa de 'turnaround', o segmento mais cobiçado para os portos).

