Procuradores avançam com providência cautelar para anular concurso a lugares de coordenação no DIAP

Nove dos 34 magistrados que concorreram à chefia dos Departamentos de Investigação e Ação Penal (DIAP) avançaram com uma providência cautelar, para o Supremo Tribunal Administrativo, com o fim de anular o concurso efetuado pelo Conselho Superior do Ministério Público (CSMP). O concurso atribuía 14 lugares para coordenadores dos DIAP, mas os magistrados queixam-se de falta de transparência.

Os magistrados alegam ainda que as regras foram alteradas a meio do processo. Segundo a notícia avançada pelo “Correio da Manhã”, todos os magistrados que investigaram casos de corrupção ficaram longe dos cargos de chefia - desde o Marquês ao Face Oculta e Apito Dourado.

O pedido é formulado da seguinte forma: “A adoção da providência cautelar de suspensão da eficácia de ato já executado, nomeadamente a suspensão da eficácia da Deliberação nº219-B/2021, publicada em Diário da República a 01.03.2021, que procedeu à nomeação em comissão de serviço dos magistrados do Ministério Público coordenadores de comarca, bem como de todos os atos administrativos subsequentes àquele no âmbito do procedimento concursal”.

Os magistrados são apoiados pelo Sindicato dos Magistrados do MP na queixa apresentada.