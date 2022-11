Cinco empresas portuguesas juntaram-se esta segunda-feira à megalimpeza de Luanda

Segundo um documento a que a Lusa teve acesso, das 21 empresas mobilizadas pelo governo angolano, onze confirmaram a sua disponibilidade, entre as quais as portuguesas Tecnovia, Mota Engil, Casais, Elevo (resultante da fusão da Edifer, Monte Adriano, Hagen e Eusébios), e Conduril, que iniciaram hoje a jornada.

Também a Omatapalo, de origem portuguesa, que iniciou a sua atividade na cidade do Lubango, está no grupo de empresas participantes, bem como as angolanas Engevia, Carmon e Griner (que comprou reentemente a Sacyr Somague Angola) e o grupo chinês China Harbour Engineering Company (CHEC).

Da lista faz igualmente parte a brasileira Queiroz Galvão, uma das seis operadoras com quem o governo suspendeu, em dezembro, os contratos para a recolha do lixo na capital angolana por incapacidade para pagar uma dívida acumulada superior a 300 milhões de euros.

A decisão levou a um acumular de detritos em Luanda ao longo dos últimos meses, com consequências ambientais e riscos para a saúde pública que o governo já reconheceu.

Em fevereiro, o GPL selecionou sete empresas, entre 39 candidatos que concorreram ao concurso público, para a recolha do lixo, mas o problema não está ainda resolvido.

No sábado, o Governo anunciou o lançamento de uma megacampnha de limpeza com envolvimento de empresas privadas, que vão participar de forma voluntária, e efetivos das Forças Armadas, para apoiar os operadores selecionados por concurso.

