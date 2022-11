Vacina contra a malária desenvolvida em Oxford revela 77% de eficácia nos primeiros testes

A vacina contra a malária que está a ser desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, revelou uma eficácia de 77% nos primeiros ensaios cínicos realizados, sendo a primeira a atingir os resultados mais promissores contra uma doença que mata mais de 400 mil pessoas por ano, sobretudo em África.

Após ser testada em 450 crianças no Burkina Faso, a vacina de Oxford contra a malária foi considerada segura e mostrou "eficácia de alto nível", em ensaios que envolveram 12 meses de acompanhamento.

Testes mais alargardos do imunizante que está a ser desenvolvido na universidade do Reino Unido vão ser agora realizados, envolvendo cinco mil crianças em quatro países africanos, com idades entre cinco meses e três anos, para confirmar a eficácia dos resultados.

Os investigadores da Universidade de Oxford desenvolveram a sua vacina contra a covid-19, em parceria com o laboratório AstraZeneca, com base na pesquisa que já vinham a avançar sobre um imunizante para a malária, cujos testes começaram em 2019, antes de aparecer a pandemia do novo coronavírus.

Segundo Adrian Hill, Professor de vacinologia da Universidade de Oxford, uma vacina contra a malária leva muito mais tempo a desenvolver que a da covid-19, tendo de lidar com milhares de genes em comparação com cerca de uma dúzia no caso do coronavírus, e obriga a uma resposta imunológica elevada do lado dos vacinados.

"É um grande desafio técnico e a grande maioria das vacinas não funcionaram porque é de facto muito difícil", salientou o professor de Oxford, citado pela CNN, frisando que o imunizante contra a malária que está a ser desenvolvido na universidade do Reino Unido foi o primeiro a atingir a meta da Organização Mundial de Saúde (OMS), de ter pelo menos 75% de eficácia nos ensaios clínicos, evidenciando "potencial para ter um grande impacto na saúde pública".

Gerada por parasitas que são transmitidos aos humanos através de picadas de mosquitos, a malária é uma doença potencialmente fatal, embora seja curável. Começando com sintomas como febre, dores de cabeça ou arrepios, a doença pode progredir, sem tratamento, para sintomas mais graves, que podem levar à morte.

Há vários anos que os investigadores tentam conseguir uma vacina contra a malária e os últimos ensaios de um imunizante só mostraram 55% de eficácia, bastante abaixo dos 77% conseguidos pelo fármaco que está a ser desenvolvido em Oxford.