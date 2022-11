Portugal deteve 263 criminosos internacionais que se esconderam no país

Desde 2018, Portugal deteve 263 criminosos que estavam escondidos em território nacional. Dos 263, 230 foram entregues ao país de origem. Durante o mesmo período de tempo, foram detidos no estrangeiro, a pedido das autoridades nacionais, 357 indivíduos que cometeram crimes em território nacional. Os dados foram revelados pelo Gabinete Nacional da Interpol.

A inspetora-chefe da PJ, Helena Gravato, explica ao “Jornal de Notícias” que os criminosos internacionais - que estão refugiados em Portugal - são detidos em circunstâncias fortuitas ou no âmbito de uma investigação considerada prioritária e que leva à descoberta do paradeiro do fugitivo.

“Os canais de cooperação internacionais são fortes e a troca de informação é constante. Recebemos entre oito e 15 mil mensagens por dia, só da Interpol. Se incluirmos a Europol, falamos de outras tantas”, explica.

Segundo a responsável, a pandemia da covid-19 teve impacto no número de detenções efetuadas em 2020. Em Portugal, as detenções caíram quase para metade do valor alcançado em 2019 (de 90 para 56).