10 notícias que marcaram o dia

Cimeira do Clima: com o mundo “em alerta vermelho”, segundo Guterres, Biden exorta líderes mundiais a cortar emissões

Os EUA prometem cortar para metade as suas emissões de gases de efeito de estufa na próxima década por comparação às emitidas em 2005. O anuncio foi feito na abertura da cimeira virtual de líderes dedicada às alterações climáticas, que começou esta quinta-feira. “O mundo está em alerta vermelho”, sublinhou o secretário Geral da ONU, apelando a compromissos efetivos de corte de emissões para que se consiga refrear o aumento das temperaturas a não mais de 1,5 °C.

Centros comerciais reabrem a crescer 25%, acima de valores pré-covid

Os números são da Reduniq, rede de aceitação de cartões de pagamento da Unicre: Os centros comerciais a nível nacional cresceram 124% esta segunda-feira face à segunda-feira anterior (12 de abril). O salto, explicado pelo facto destes espaços estarem com a maioria das lojas encerradas na semana passada, reflete, também, um crescimento de 25% relativamente à média registada nas segundas-feiras de abril de 2019.

Carrinhas comerciais vão passar a pagar Imposto Sobre Veículos

As carrinhas comerciais vão perder a isenção de Imposto Sobre Veículos (ISV) a partir de julho, de acordo com uma lei publicada em Diário da República. Os automóveis ligeiros de mercadorias, de caixa aberta, sem caixa ou de caixa fechada que não tenham cabina integrada na carroçaria, com peso bruto de 3500 kg e sem tração às quatro rodas estavam, até agora, excluídos da incidência do imposto. De acordo com a Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP), este tipo de veículos representa uma parcela de 11% das vendas de carrinhas comerciais.

25 Abril. Líder parlamentar do PS critica “falta de sensibilidade” na exclusão de partidos do desfile. “Há lugar para todos”

A líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, defendeu que excluir Iniciativa Liberal e Volt do desfile comemorativo do 25 de Abril de 1974 mostrou "falta de sensibilidade" e "inabilidade política", rejeitando discursos divisionistas sobre a data

Condenado pelo TC, ex-autarca Luís Correia recandidata-se como independente em Castelo Branco

O ex-presidente da Câmara de Castelo Branco Luís Correia vai recandidatar-se às próximas eleições autárquicas, não nas listas do PS, mas como independente, para dar continuidade à estratégia de afirmação do concelho, tarefa que iniciou em 2013. Partido recusou dar-lhe apoio por ter sido condenado a perda de mandato pelo TC, após ter assinado dois contratos com uma empresa detida pelo seu pai

Autárquicas: eleitores em confinamento obrigatório vão poder votar em casa e em lares

Tal como sucedeu nas presidenciais de janeiro, vai ser replicado nas eleições locais do outono o voto antecipado ao domicílio e em residenciais seniores. De fora ficam os eleitores internados em hospitais.

National Geographic atribui bolsa a investigador da Universidade do Porto

O biólogo Luís Ceríaco, investigador da Universidade do Porto (UP), conquistou uma bolsa atribuída pela National Geographic Society para explorar a Serra da Neve, em Angola.

A cadeia montanhosa, localizada na província do Namibe, está coberta pela vegetação da floresta de Miombo, em contraste com a aridez das savanas circundantes de Mopane. É este o cenário que espera Luís Ceríaco.

Bruxelas considera ação judicial contra a AstraZeneca e já falou com os Estados-membros

A Comissão Europeia está a preparar-se para processar a AstraZeneca. Em causa estão as sucessivas falhas na entregas de doses à União Europeia. Os Estados Membros deverão agora ter de decidir se se juntam à ação judicial, mas a sair alguns têm reservas

BCE reforça compromisso de acelerar compras de dívida

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu na reunião desta quinta-feira reafirmar a estratégia de aceleração durante o segundo trimestre das compras de dívida no âmbito do programa de emergência PEPP.

Quatro mortes, 636 infetados e 521 recuperados em Portugal

Há menos dois doentes nos hospitais do país, com o total de internamentos a recuar para 395. Desde 9 de setembro que não se verificava um valor tão baixo de doentes internados (eram 391, à época). O boletim desta quinta-feira regista menos seis doentes nas unidades de cuidados intensivos, o que perfaz um total de 104, bem próximo do valor mais baixo do ano verificado na sexta-feira passada, quando 101 camas de UCI estavam ocupadas por doentes covid.