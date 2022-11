“Se me derem um tiro quero ver como reagirão os grandes defensores dos direitos humanos”: Gaspar Castelo-Branco, abatido pelas FP-25

"A partir da operação policial que deu origem à detenção dos dirigentes e operacionais das FP-25, o teatro político a envolver o caso passou a ser maior e teve o seu vértice com o assassinato do diretor-geral dos serviços prisionais, Gaspar Castelo-Branco. Os presos começaram a fazer ecoar junto da opinião pública as más condições a que estavam sujeitos nos estabelecimentos prisionais, reclamando o estatuto de presos políticos, embora quisessem usufruir das regalias conferidas aos presos de delito comum.

