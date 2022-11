Relatório da ONU comprova que a nossa casa está a arder e é preciso “agir agora”

Desde o final de 2020 que o diagnóstico é apontado. Agora, um novo relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM) — “Estado do Clima Global 2020” —, divulgado esta segunda-feira, vem comprová-lo: o ano que passou foi um dos três mais quentes desde que há registos e a última década (2011-2020) foi a mais tórrida. É o que indica o sistema de monitorização global (com base em dados de serviços meteorológicos e hidrológicos e centros de investigação do clima em vários países) e nem o efeito refrescante do fenómeno meteorológico La Niña nem a redução de emissões de gases de efeito de estufa (GEE), associada ao desacelerar da atividade económica provocado pela pandemia de covid-19, conseguiram atenuar o aquecimento.

A concentração de carbono na atmosfera continuou a aumentar em 2020 (os dados apontam para uma concentração de 410 partes por milhão) e a temperatura média global registou 1,2° Celsius acima da temperatura média global registada na época pré-industrial (1850-1900). Isto significa que a margem é curta para cumprir os limites de subida das temperaturas médias aconselháveis até ao final deste século. O Acordo de Paris aponta para não mais de 2°C e a Ciência aconselha a não mais de 1,5°C até 2100.

Como consequência, sublinha o relatório da OMM, as temperaturas em terra e no mar continuam a subir, assim como o nível médio do mar, agravado pelo degelo das calotes polares e dos glaciares, e acentuam-se os fenómenos extremos, como secas e inundações, os problemas de produção alimentar e deslocação de populações por razões climáticas.

Se para muitos pensar numa subida de1,2°C parece pouco, é preciso ter em conta que esta é uma média global que se pode extremar em muitos mais graus Celsius em diferentes pontos do globo. Que o digam os que vivem perto do Vale da Morte, na Califórnia, onde as temperaturas chegaram aos 54,4°C a 16 de agosto; ou na área metropolitana a Oeste de Sydney, na Austrália, onde chegaram aos 48.9°C.

Sem tempo a perder

“Este relatório mostra que não temos tempo a perder” e “é preciso agir agora”, sublinhou por seu lado o secretário-geral da ONU, António Guterres, na apresentação do relatório da OMM, esta segunda-feira. “O clima está em mudança e os impactos são já demasiado pesados para as pessoas e para o planeta”, acrescentou, reforçando a ideia de que “este é o ano da ação” e que “os países têm de se comprometer com emissões líquidas zero até 2050”. Guterres voltou a afirmar que “é preciso parar com a guerra contra a natureza”.

A mensagem de Guterres não é nova, mas vê-se obrigado a repeti-la em vésperas da “Cimeira de Líderes do Clima” (22 e 23 de abril), convocada pelo presidente dos EUA. Joe Biden quer colocar o seu país na liderança da luta para enfrentar a crise climática, depois de reentrar no Acordo de Paris, rasgado pelo seu antecessor, Donald Trump.

A sete meses da 26ª conferência do Clima da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (COP26), que se vai realizar em Glasgow, na Escócia, Guterres reforça a necessidade de que, até lá, “é essencial apresentar planos ambiciosos nacionais que coletivamente permitam cortar as emissões globais em 45% até 2030, comparativamente às de 2010”.

Guterres espera que os países se comprometam a reduzir as suas emissões de uma forma mais ambiciosa do que até aqui e que os mais desenvolvidos e ricos mostrem a sua solidariedade com os países em vias de desenvolvimento, financiando a sua necessidade de adaptação à crise climática, assim como de desenvolvimento tecnológico para que apostem em tecnologias mais limpas.

A importância da adaptação

“Todos os indicadores climáticos e as informações sobre os impactos associados, fornecidos por este relatório, sublinham que as alterações climáticas continuam com um aumento de incidência e de intensificação de eventos extremos, afetando com perdas e danos graves pessoas, sociedades e economias”, afirmou o secretário-geral da OMM, Petteri Taalas, na conferência de imprensa de apresentação do “Estado do Clima Global 2020”.

O responsável referiu também que “a tendência climática negativa se vai prolongar durante décadas, independentemente do sucesso das medidas de mitigação”, e que por isso “é importante investir em adaptação”, designadamente em serviços de alerta precoce e redes de observação do clima. E lembrou que “muitos países menos desenvolvidos têm grandes lacunas nos sistemas de observação e carecem de serviços meteorológicos, climáticos e de água de última geração”.

O relatório da OMM agora divulgado mostra como os esforços para reduzir riscos associados a eventos extremos acabaram por ser atropelados pela pandemia, assim como muitos dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS). O documento completa o relatório provisório da OMM de dezembro e cruza informação de várias entidades da ONU, como a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), a Comissão internacional da UNESCO para os Oceanos (IOC-UNESCO), o Fundo Monetário Internacional (FMI), a Organização Internacional para as Migrações (OIM), o Programa Alimentar Mundial, o Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA ou UNEP), o Alto Comissariado para os Refugiados e a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Oceanos a aquecer, mares a subir, eventos extremos a acontecer

A acidificação e a desoxigenação dos oceanos (acentuada pelo excesso de absorção de CO2 e de energia) reduziram a capacidade dos oceanos absorverem dióxido de carbono e agravaram a perda de biodiversidade marinha. Com base em dados do serviço europeu Copérnico, o relatório lembra que os oceanos absorvem 23% das emissões anuais de carbono e 90% do excesso de calor produzido pelas atividades humanas, e que a taxa de aquecimento dos oceanos na última década é superior à média.

Mais de 80% da área dos oceanos viveu pelo menos uma onda de calor no ano passado e 45% experienciou mesmo uma “forte” onda de calor marinho, o que contribui para acelerar a subida do nível médio do mar, a par com o degelo verificado na Gronelândia (menos 152 gigatoneladas de gelo) e na Antártida (cerca de 200 gigatoneladas, o que corresponde ao dobro da descarga de água do rio Reno para o mar).

O aquecimento da temperatura do ar no Ártico (que regista um aumento duas vezes mais rápido que o da temperatura média global) levou ao desaparecimento de uma área de 3,74 milhões de km2 de gelo marinho em 2020 e fez derreter áreas de solo permanentemente gelado (permafrost), libertando metano para a atmosfera.

Com o mundo desequilibrado acentuaram-se as secas e as inundações em África, na América do Sul e na Ásia. As populações do Sahel, do Corno de África, da África do Sul, assim como as do norte da Argentina, do Uruguai e Paraguai, e a região oeste do Brasil enfrentaram secas severas. Já na China, Japão ou República da Coreia foram as chuvas intensas a provocar inundações devastadoras.

Já na região siberiana do Ártico as temperaturas estiveram 3ºC acima da média e o termómetro em Verkhoyansk, na Sibéria (Rússia), chegou a um recorde de 38ºC. Já no Vale da Morte, na Califórnia (EUA), atingiu 54,4ºC - a mais elevada temperatura registada no planeta nos últimos 80 anos. Secas e incêndios indomáveis seguiram-se. O mesmo aconteceu no verão passado na Europa. Em Cuba, República Dominicana e Porto Rico sucederam-se ondas de calor em abril e setembro.

O ano de 2020 registou um número recorde de tempestades tropicais, com 30 registadas no Atlântico Norte. A última do ano, Lota, atingiu a categoria 5 e provocou queda de terras e enxurradas na América Central, indica o relatório.

Em 2019 também aumentou a insegurança alimentar no mundo. O relatório da ONU indica que 9% da população mundial (690 milhões de pessoas) está subnutrida e que cerca de 10% estava exposta a insegurança alimentar. A ONU lembra que 12 em 20 dos países mais suscetíveis à insegurança alimentar também vivem situações de conflito armado ou de guerra. Entre 2010 e 2019, eventos climáticos extremos e as suas consequências provocaram mais de 23 milhões de deslocados em média por ano.

As Nações Unidas encontram no resultado deste relatório “lições e oportunidades” para intensificar a ação climática colocando a economia num caminho mais verde. A ambição é que o investimento em infraestrutura pública verde e resiliente aumente nos próximos anos de modo a aumentar o emprego, reduzir disparidades sociais e reforçar as infraestruturas que permitam alertar precocemente e atenuar desastres naturais cada vez mais intensos e frequentes.