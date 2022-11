“O futuro está nas suas mãos”: União Europeia lança “instrumento inédito e histórico”

Os cidadãos europeus podem contribuir desde esta segunda-feira para o debate sobre o futuro da Europa através de uma plataforma digital multilingue que foi lançada propositadamente com esse objetivo. A presidência portuguesa da UE espera um debate “politicamente orientado”.

“[É] uma iniciativa de baixo para cima, em que os cidadãos assumem a liderança”, disse Dubravka Šuica, vice-presidente da Comissão Europeia, durante a apresentação da plataforma. Uma ideia reforçada pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias: “Será um exercício de baixo para cima. Temos de trabalhar tendo por trás os cidadãos - é assim que tornamos a Europa mais forte”, frisou.

“Chegou o momento de os nossos cidadãos partilharem ativamente as suas apreensões e as suas ideias”, salientou em comunicado o primeiro-ministro, António Costa. “Esperamos continuar a forjar juntos a Europa do futuro, uma Europa mais justa, mais verde e mais digital, que responda às expectativas dos nossos cidadãos”, adiantou ainda o primeiro-ministro, citado pela Lusa, num comunicado conjunto com os outros copresidentes do evento, os presidentes do Parlamento europeu, David Sassoli, e da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen.

Definida como “um espaço novo e inovador para os debates sobre os desafios” que a Europa enfrenta, Dubravka Šuica destacou ainda o timing do lançamento, uma vez que permite “o arranque imediato das discussões, muito importante nas atuais condições sanitárias”.

“Não é uma mera consulta, não é um Eurobarómetro”

Todos os cidadãos podem apresentar ideias, interagir com outros europeus, lançar novos temas e acompanhar as discussões. A plataforma estará disponível nas 24 línguas da União Europeia (UE) e está acessível através do endereço AQUI.

O belga Guy Verhofstadt , um dos rostos da bancada dos liberais no Parlamento Europeu, destacou ainda a data de lançamento da plataforma, um dia depois da comemoração dos 70 anos do Tratado de Paris, que representou o primeiro passo para a criação da UE. E quis deixar sublinhado que “não é uma mera consulta, não é um Eurobarómetro, mas sim um instrumento novo e totalmente interativo”.

“É a primeira vez na História que teremos painéis transnacionais”, anunciou, deixando ainda um apelo: “Não sejamos céticos em relação a este instrumento inédito na História.”

Destacando outra importante característica da plataforma, Ana Paula Zacarias designou-a “verdadeiro exercício de transparência”, uma vez que ali se concentram todos os documentos da Conferência pata o Futuro da Europa, que vão ser públicos e de fácil acesso.

Von der Leyen apelou à participação dos cidadãos europeus, referindo que em conjunto se poderá “construir o futuro” que se pretende para a UE. “Convidamos os europeus a pronunciarem-se sobre a Europa em que querem viver.”

A plataforma é oficialmente lançada a 9 de maio em Estrasburgo, França, com a duração prevista de um ano.