Manuais de História estão a mudar... e vão mudar mais

O Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação está em consulta pública até 9 de maio. Um dos temas em discussão é a necessidade de diversificar o ensino, designadamente através da “inclusão de conteúdos, imagens e recursos sobre diversidade e presença histórica dos grupos discriminados e processos de discriminação e racismo nos currículos e manuais escolares de disciplinas obrigatórias”. Assim como a necessidade de se disponibilizarem “recursos pedagógicos que promovam uma educação para a igualdade e a não discriminação, incluindo o relato de factos históricos e seus impactos no racismo na contemporaneidade”.

O objetivo não será polémico, mas, na prática, há nuances destacadas por vários dos envolvidos. Nuno Filipe Oliveira, investigador do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia e um dos integrantes do grupo de trabalho que elaborou o plano, explica que “o documento tornado público é bastante mais reduzido do que o original”, o que, avança, “não é necessariamente negativo, porque desta forma torna-se mais pragmático”. Sublinha que o fundamental foi passar a mensagem “da necessidade de a História não ser contada apenas na perspetiva dos dominantes, mas incorporando também a narrativa dos dominados”.