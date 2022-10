Taxa de mortalidade na gravidez é a mais alta em 30 anos: “É um assunto da maior gravidade”

Em dois anos, registaram-se 27 mortes - 15, em 2018, e 12, em 2019, - por complicações na gravidez. A taxa de mortalidade materna, nestes dois anos, é a mais elevada desde 1990: 17,2 e 12,7 (dados de 2018 e 2019 respetivamente) por cem mil nascimentos.

No ano de 2019, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, dois terços dos óbitos foram registados em mulheres na faixa etária dos 25-34, três no grupo 35-45 e um entre os 15-24. Em 2018, 60% das mortes ocorreram entre os 25-34 e as restantes entre os 35-44.

“É um assunto da maior gravidade, que, logo controladas as questões da pandemia covid-19, deverá voltar para a primeira linha das nossas preocupações", diz, ao “Jornal de Notícias”, o presidente do Colégio de Especialidade de Ginecologia/Obstetrícia da Ordem dos Médicos, João Bernardes.

O médico esclarece que “as razões habitualmente apresentadas para o aumento da taxa de mortalidade materna são semelhantes às apontadas para o aumento da taxa de cesarianas - gravidezes tardia, com aumento de patologia associada, gravidez gemelar - para além, das cesarianas em si mesmas”.

João Bernardes salienta a preocupação em “assistir a campanhas do parto ao domicílio”. Uma análise, feita pela Direção-Geral da Saúde, concluía que “o parto no domicílio ou fora do hospital foi responsável por cinco das 26 mortes ocorridas” em 2017 e 2018. É “uma tendência que se repete ao longo dos anos e que corresponde a uma mortalidade cerca de 25 vezes superior à do parto hospitalar”.