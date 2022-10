Juiz negacionista depôs de viseira. Manifestação provocou caos e levou a uma dezena de detenções

imagem retirada do vídeo da página habeas corpus

O juiz que nega a existência de uma pandemia de covid-19 e que é contra as medidas de confinamento foi esperado à porta do Conselho Superior da Magistratura por uma alta funcionária da instituição. Nas mãos tinha uma máscara e uma viseira. O magistrado, que já tinha dito que só aceitaria depor de cara descoberta, optou pela viseira. E durante três horas respondeu às perguntas do inspetor Vítor Ribeiro, que acusou de pertencer à maçonaria.

Cá fora, um grupo de cerca de uma centena de apoiantes do juiz, que desafiou para uma luta de MMA o diretor nacional da PSP, envolveu-se em confrontos com a polícia que terão provocado pelo menos uma dúzia de detenções. Segundo uma fonte oficial, não usavam máscara nem respeitaram o distanciamento social ou as ordens da polícia.

O juiz, que voltou à Magistratura depois de um interregno de dez anos para se dedicar à advocacia, foi suspenso depois de ter publicado no Facebook vídeos em que apelava à desobediência às medidas de confinamento, tendo publicado um caderno de minutas para que as pessoas possam reagir juridicamente se forem multadas por não cumprimento das regras de confinamento.

Uma sessão de julgamento a que presidiu no tribunal de Odemira foi suspensa depois de o magistrado do Ministério Público se ter recusado a interrogar as testemunhas sem máscara.

O juiz Fonseca Castro publica regularmente vídeos numa página do Facebook do “habeas corpus”, que esta sexta-feira mostrou imagens da manifestação, como as do vídeo acima.