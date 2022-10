Covid-19. Autocarro turístico de Lisboa convertido para reuniões de empresas

É o exemplo de um projeto idealizado com o turismo em alta em Lisboa e que levou com a paralisação geral da atividade devido à pandemia de covid-19: o Smart Seeing Bus foi desenhado para ser disruptivo no panorama das excursões turísticas e acabou agora de ser remodelado para ser utilizado como espaço de reuniões de empresas.

Trata-se de um projeto que foi desenvolvido na Startup Lisbon, com vista a ser uma versão 2.0 do que é a realidade atual das excursões turísticas. O Smart Sightseeing Lisbon permite desfrutar de passeios na cidade de forma diferente, com écrans interiores com vista de 360 graus e que contam a história da cidade através de videos, que são estatregicamente passados pouco antes de se chegar aos sítios de paragem.

O inovador autocarro turístico ficou pronto em junho, começou a circular em agosto, mas está parado desde outubro de 2020 devido à situação pandémica. Vai voltar no final de abril, adaptado a reuniões de empresas, e rebatizado de Smart Meeting Bus.

pedro zenkl

"Fizemos adaptações no autocarro, porque tomei consciência que, numa situação em que o turismo está parado, tem um grande potencial para reuniões, uma vez que permite ter um auditório, com mobilidade e equipado com tecnologia para videoconferências, o que pode proporcionar ofertas interessantes e novos negócios para as empresas", salienta Paulo Parreira, o empreendedor responsável pelo projeto, e que anteriormente fundou a empresa de experiências Lifecooler.

Um auditório móvel, equipado com tecnologia para videoconferências

Na nova vida como espaço de reuniões de empresas, o autocarro Smart Meeting Bus, que tem capacidade para 18 pessoas, pode circular com 12, devido às restrições impostas com a covid-19.

Paulo Parreira vê potencial para "muitas utilizações interessantes" que as empresas podem fazer com o autocarro turístico, que já estava equipado com tecnologia para videoconferências.

"Para começar, não são as pessoas que vão à sala de reuniões, é a sala de reuniões que vai ter com as pessoas", destaca, enfatizando ainda que o autocarro pode ter inúmeras utilizações também "para fazer as reuniões num sítio inspirador" ou para servir "de roadshow para apresentação de produtos".

"Há muitas utilizações possíveis", frisa Paulo Parreira. "Imaginemos que vem cá a Ursula von der Leyen e a podemos ir buscar para o evento, com o Marcelo Rebelo de Sousa a dar-lhe as boas vindas dentro do autocarro. Podemos também pensar em atividades de 'team building' ou de equipas comerciais de empresas que querem preparar o semestre e, pelo meio, fazer surf na Costa da Caparica", exemplifica.

Inicialmente, o autocarro tinha sido pensado como uma versão de 'upgrade' das excursões turísticas. "Os 'sightseeings' são um sucesso em todo o mundo, todos os turistas querem dar um passeio, mas ainda não se tinha entrado no séc. XXI, e vi aqui uma oportunidade de fazer uma versão 2.0 e uma evolução do que são as excursões turísticas", adianta Paulo Parreira.

O empreendedor identificou três pontos fracos na atual indústria de autocarros turísticos, a começar pelo "desconforto térmico e visual" de quem está no andar de cima, "quando há chuva, frio ou muito calor", ou no andar de baixo "e não consegue ver nada".

Outros problemas identificados prendem-se com os turistas não ficarem "com uma história e uma narrativa completa" sobre os pontos onde passam na cidade, além de os autocarros turísticos não circularem à noite.

"A minha ideia foi a de tentar resolver estes três problemas", conta Paulo Parreira. Para a questão do desconforto visual, o autocarro inclui um écran a separar o espaço do motorista a toda a largura, mas que permite "360 graus de vista" sobre os pontos onde vai passando, incluindo 25 minifilmes cedidos pela Câmara de Lisboa e que "permitem ao turista ficar com uma história mais completa sobre a cidade".

"Se estamos na Rua do Ouro e a chegar ao Terreiro do Paço, automaticamente dispara um video com as histórias relevantes sobre o local, e as pessoas quando lá chegam já disfrutam aquilo com outro sabor", faz notar.

O projeto "demorou imenso tempo a desenvolver", envolvendo licenças, homologações e identificar o construtor apropriado, "e quando finalmente ficou pronto, havia uma pandemia", faz notar Paulo Parreira.

Apesar de ter sido remodelado para reuniões de empresas, o autocarro também "ficará disponível para as duas versões, com adaptações que podem ser feitas em 15 minutos", a pensar no regresso do turismo, que de momento ainda está sob muitas incertezas devido à situação sanitária.

"Vamos ver o que acontece com o turismo e, se sentirmos que as atividades recomeçam em junho ou julho, podemos vir a ter um segundo autocarro", conclui Paulo Parreira.