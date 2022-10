Vacinação de professores: 175 mil SMS enviados, 86% de respostas ‘sim’

Até quarta-feira desta semana, foram enviados mais de 175 mil sms de agendamento para a vacinação de professores e funcionários de creches e escolas do ensino não superior, com 86% dos convocados a terem já respondido “sim” e 2,9% “não”, indicam os números compilados pela task force responsável pela execução do plano. Os restantes 11% não tinham ainda respondido à mensagem, não sendo possível saber os motivos.

A vacinação está prevista para este fim de semana e permitirá que praticamente todos os profissionais do ensino fiquem com pelo menos uma dose tomada. No fim de semana de 27 e 28 de março, tinham sido chamados os professores e funcionários de jardins de infância e escolas do 1º ciclo e foram vacinados mais de 60 mil. O universo elegível para o próximo fim de semana está estimado em 180 mil a 190 mil pessoas, calcula a task force para a vacinação contra a covid-19.

Mas se na primeira convocatória, a vacina usada foi a da Astrazeneca (sem que tenha sido divulgada publicamente qualquer reação de grande gravidade), as orientações da Direção-Geral da Saúde entretanto emitidas obrigam a que, por agora, esta marca só seja agora usada em pessoas com mais de 60 anos. Ou seja, por mais envelhecido que seja o corpo docente, a grande maioria deverá receber agora a vacina da Pfizer/BioNtech, que é a que existe em maior quantidade.

A task force não exclui, no entanto, que qualquer outra das que estão a ser usadas na União Europeia (Moderna e Astrazeneca) e que estejam disponíveis em armazém possa ser administrada, respeitando as “normas e orientações da DGS”.

A convocatória de quase 200 mil pessoas para este fim de semana será mais um teste à capacidade de vacinação em massa e cujo ritmo se espera ver intensificado no próximo mês. Atualmente, a média está nas 60 mil doses administradas todos os dias, com um máximo atingido no dia 2 deste mês (mais de 80 mil). Em maio, espera-se que ultrapasse as 100 mil.