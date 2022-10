“Fechaduras”, a testemunha-chave de Tancos, não compareceu (novamente) em tribunal. “Ele não se anda a furtar a ir a julgamento”

Paulo Lemos, mais conhecido por “Fechaduras”, chegou a ser constituído arguido no caso do assalto aos paióis de Tancos. Mas acabou por não ser acusado pelo Ministério Público, por se ter arrependido e acabado por não participar no roubo das armas e munições de guerra na madrugada de 28 de junho de 2017. Agora é considerada uma testemunha-chave para incriminar, ou não, o grupo de assaltantes liderado por João Paulino. Só que esta quinta-feira voltou a não comparecer no julgamento do caso, pois o tribunal de Santarém não conseguiu localizá-lo, como escreve o Público. A 8 de março tinha acontecido o mesmo.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler