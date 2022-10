Covid-19. Um quarto da população já tem imunidade, mostra estudo serológico

A taxa de imunidade estimada atualmente para Portugal é de 27%, ou seja, um quarto da população desenvolveu anticorpos por ter sido infetada com SARS-CoV-2 ou por ter recebido pelo menos uma dose da vacina. A conclusão é de um novo estudo serológico desenvolvido pelo Instituto de Medicina Molecular (IMM) e financiado pela Sociedade Francisco Manuel dos Santos e pelo Grupo Jerónimo Martins. Os investigadores concluíram que desde setembro o número de portugueses a ter contacto com o vírus aumentou seis vezes, estimando que até março 1,3 milhões (13%) tinham sido infetados. O valor corresponde a quase duas vezes o número de casos diagnosticados.

“Ter um quarto da população com anticorpos significa que ainda estamos a um terço de atingir a imunidade de grupo com 60% ou 70% da população protegida”, afirma Bruno Silva Santos, vice-diretor do IMM e investigador principal do estudo. “Além disso, os 13% da população com anticorpos após infeção natural mostram que, mesmo depois de um ano tão conturbado, a percentagem continua a ser baixa e que só com a vacinação em larga escala chegamos à imunidade de grupo em tempo útil. O desconfinamento tem de ser responsável.”