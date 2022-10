10 notícias que marcaram o dia

Ministro das Finanças afasta aumento de impostos e austeridade

O ministro das Finanças, João Leão, afastou esta quinta-feira qualquer necessidade de aumentar os impostos ou implementar medidas de austeridade para sair da crise pandémica.

Taxa de desemprego sobe aos 7,3% em 2021 e desce até aos 5,8% em 2025

A taxa de desemprego deverá subir de 6,8% em 2020 para 7,3% em 2021. E depois descer para 6,7% em 2022, 6,4% em 2023, 6% em 2024 e 5,8% em 2025. Este é o cenário de médio prazo que o governo projeta para o mercado de trabalho, de acordo com o Programa de Estabilidade aprovado esta quinta-feira em conselho de ministros.

Covid-19: idosos que saiam dos lares por mais de 24 horas já não precisam de isolar-se 14 dias no regresso

Na orientação, atualizada esta quinta-feira, a DGS refere que esta dispensa abrange os utentes que nos últimos 90 dias cumpriram os critérios de fim de isolamento e/ou que tenham um esquema vacinal completo contra a COVID-19.

Covid-19. Testagem massiva da população da Madeira arranca em 26 de abril

A testagem massiva da população do arquipélago da Madeira contra a covid-19 será iniciada em 26 de abril, anunciou esta quinta-feira o secretário regional da Saúde e da Proteção Civil, Pedro Ramos

Vacinação de professores: 175 mil SMS enviados, 86% de respostas ‘sim’

Entre 180 mil e 190 mil docentes e funcionários de creches e escolas básicas e secundárias receberão a primeira dose da vacina contra a covid-19 este fim de semana.

Líder do SIRESP demite-se após pouco mais de um ano no cargo

Segundo o “Diário de Notícias”, o general Manuel Couto invocou “razões pessoais” para a sua saída. A notícia surge um dia depois do anúncio do fim do atual contrato com o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança em plena época de incêndios

Infarmed suspende venda de um lote do medicamento anti-inflamatório Nimesulida Labesfal

A Nimesulida é um medicamento sujeito a receita médica indicado como tratamento de segunda linha para dor aguda, osteoartrite dolorosa e dores menstruais

Estados Unidos anunciam novas sanções e expulsam dez diplomatas da Rússia

O governo dos Estados Unidos anunciou esta quinta-feira novas sanções financeiras contra a Rússia, bem como a expulsão de dez diplomatas russos, em resposta aos recentes ataques cibernéticos e à interferência na eleição presidencial de 2020 atribuída a Moscovo.

“Vacina portuguesa” está a ser lançada por coligação de autarcas e pelo ministério da Economia, mas Saúde fica de fora

O projeto de desenvolvimento de uma “vacina portuguesa”, anunciado pelo presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, na quarta-feira, em artigo de opinião publicado no jornal "i", resultou de uma negociação liderada pelo mesmo, que envolveu diferentes municípios e a equipa do ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital. Contudo, segundo o jornal "Observador", deixou de fora o Ministério da Saúde - o que terá provocado o desagrado de Marta Temido e da Direção Geral da Saúde, Infarmed e task force para o plano de vacinação.

O nome do medicamento em causa ainda não foi revelado, mas, segundo Carreiras, será produzido na Área Metropolitana de Lisboa. A sua comercialização não está prevista para breve, uma vez que o processo, para além de bastante complexo, envolve licenciamentos e controlos de qualidade.

Mais dois mortos, 501 infetados e 542 recuperados em Portugal

Há menos 24 doentes nos hospitais do país, com o total de internamentos a ser agora de 423 - o número mais baixo desde setembro de 2020. Há ainda menos sete doentes nas unidades de cuidados intensivos (total: 109).