Direitos Humanos: Portugal piora na igualdade e na saúde

O direito à saúde e à habitação foram dos direitos a que pandemia mais danos causou, revelou esta semana o “Relatório Global do Estado dos Direitos Humanos” da Amnistia Internacional (AI). Em Portugal, a discriminação — seja racial, de género, classe social ou todas as anteriores — acentuou-se, sendo uma das questões para a qual todos os relatórios alertam. Se tudo se agravou devido à covid-19, foi também ela que dominou a atualidade e abafou algumas violações de Direitos Humanos.

“No nosso país não foi tão evidente, mas aconteceu. Muitos problemas e soluções ficaram em pausa”, diz Pedro A. Neto, diretor executivo da AI Portugal.

O problema crescente

Ihor Homeniuk morreu 24 horas antes do primeiro confinamento. Foi a 12 de março, três dias depois de chegar a Lisboa, e estava sob custódia do SEF. Só passadas três semanas o caso chegaria aos jornais. Decorre agora o julgamento dos inspetores acusados de o matar. “Sem pandemia ter-se-ia dado atenção mais cedo? Não sabemos. Só com o fenómeno mediático se conseguiu exigir Justiça”, continua Pedro A. Neto. Outro caso que acredita ter sido “abafado” pela pandemia foi o homicídio de Bruno Candé, morto a tiro numa rua de Moscavide, em Lisboa, depois de um homem ter proferido insultos racistas.

Fragilidade do SNS

O direito à saúde, considera a AI, foi posto em causa quando a pandemia deixou expostas as fragilidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Sobre Portugal, o relatório aponta problemas como a falta de equipamento de proteção individual para os médicos durante a primeira vaga da pandemia. “Até novembro, 8755 profissionais de saúde contraíram covid-19”, pode ler-se no documento.

Nunca as casas foram tão importantes

Confinar numa habitação com saneamento e eletricidade é “completamente diferente” de ficar numa casa sem condições básicas. Embora a medida de suspender as execuções de hipotecas e despejos durante o estado de emergência seja vista pela AI como positiva, Pedro Neto sublinha que “pelo menos uma Câmara não cumpriu”, denunciando os casos de 70 famílias em Lisboa que tiveram de sair das casas onde estavam. “Destas, pelo menos nove dizem não lhes ter sido oferecida acomodação alternativa. Dormiram em carrinhas ou tendas.” O caso do Bairro da Fonte, em Lisboa, não surge no relatório de 2020, depois de no ano anterior ter sido um dos motivos de alerta pelas fracas condições das casas, onde não há eletricidade e durante a noite as crianças são mordidas por ratazanas. O que mudou? Nada. “Não vem no relatório porque não houve alteração.”

Mais disponibilidade do que realidade

A 7 de julho aterrava em Lisboa o primeiro grupo de menores (25 rapazes) desacompanhados vindos dos campos de refugiados gregos. Portugal disponibilizou-se para receber 500 menores. Até ao final de 2020 chegaram 72. “O Governo tem de explicar o porquê da diferença”, sublinha Pedro A. Neto.

Mutilação genital feminina: 1.º julgamento

O julgamento do primeiro caso de mutilação genital feminina a ser levado à Justiça em Portugal começou em novembro e é sublinhado no relatório como uma das melhorias no último ano. No entanto, no capítulo da violência contra as mulheres e raparigas, a AI mostra-se preocupada com “os baixos níveis de denúncia, acusação e condenação relativamente à violência de género”.