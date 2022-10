Projetos do Centro Internacional de Investigação do Atlântico envolvem investimento de €35 milhões até 2024

Os 20 projetos internacionais do Centro Internacional de Investigação do Atlântico (AIR Centre - Atlantic International Research Centre) até 2024 envolvem um investimento global de 35 milhões de euros, sendo mais de 1,6 milhões executados diretamente pela equipa do AIR Centre em Portugal, revela um comunicado sobre o plano de atividades para os próximos três anos do AIR Centre, que tem sede no Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira (TERINOV), nos Açores.

Estes projetos foram apresentados nesta sexta-feira numa conferência de imprensa no TERINOV pelo investigador espanhol Miguel Bello, presidente executivo do AIR Centre, com a presença de José Manuel Bolieiro, Presidente do Governo Regional dos Açores, Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Ricardo Serrão Santos, ministro do Mar.

Ao mesmo tempo, foi anunciada a instalação de uma nova estação recetora de dados de satélite nos Açores que receberá diretamente em tempo real os dados enviados pelos principais satélites que cobrem o Atlântico Norte, incluindo os satélites das agências norte-americanas NASA e NOOA (Administração Nacional para o Oceano e a Atmosfera). E a rede pública de comunicações científicas da Fundação para a Ciência e Tecnologia vai ser estendida ao AIR Centre, com base no estabelecimento de uma nova ligação rápida de dados.

PRR inclui Constelação de Satélites do Atlântico

Por outro lado, o AIR Centre anunciou também o desenvolvimento da “Atlantic Constellation”, a nova Constelação de Satélites do Atlântico, para disponibilizar dados de observação da Terra com uma nova taxa frequência (resolução temporal). Esta constelação de satélites será desenvolvida em colaboração com a Agência Espacial Portuguesa (Portugal Space), a Agência Espacial Europeia (ESA) e parceiros internacionais do AIR Centre. Este processo está a ser preparado no contexto da Agenda Mobilizadora de Inovação e Industrialização do sector espacial português, que vai ser promovida no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Estes projetos são promovidos através do Laboratório de Observação da Terra do AIR Centre, instalado desde 2019 no TERINOV, em Angra do Heroísmo, onde são desenvolvidas aplicações de dados de satélite para resolver ou mitigar desafios ambientais, incluindo a erosão costeira, os desastres naturais e a proteção das pescas e da biodiversidade.

A infraestrutura integra a rede de laboratórios da ESA através do ESA_Lab@azores, tendo por base um acordo celebrado em 2018 entre a ESA, a Agência Espacial Portuguesa (Portugal Space), o Governo Regional dos Açores e o AIR Centre. Este acordo tem permitido a colaboração com a ESA no desenvolvimento de aplicações espaciais na região do Atlântico, em especial no estudo das interações entre o Espaço, o oceano e o clima.

Por fim, no dia 10 de abril será apresentado numa conferência internacional na Escola do Mar dos Açores, na ilha do Faial, o projeto “Observatório do Atlântico – Infraestrutura de Dados e Monitorização”, no âmbito do Programa Crescimento Azul financiado pela Noruega, Islândia e Liechtenstein.

120 novos empregos altamente qualificados

O AIR Centre é hoje uma rede internacional de colaboração científica que envolve uma equipa de investigadores de seis nacionalidades em Portugal, a maioria a trabalhar no Laboratório de Observação da Terra, bem como um conjunto de projetos em consórcios internacionais que já criaram mais de 120 novos empregos altamente qualificados. E um programa internacional de 60 bolsas de doutoramento nos temas relacionados com as chamadas “interações atlânticas”, incluindo ciências e tecnologias oceanográficas, espaciais, atmosféricas, biomédicas e de computação avançada, em colaboração com universidades portuguesas. As primeiras bolsas estão a ser iniciadas no Instituto Superior Técnico (Lisboa), Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (Lisboa).

Organização internacional sem fins lucrativos, o AIR Centre desenvolve aplicações científicas e tecnológicas na região do Atlântico com o objetivo de promover a criação de empregos altamente qualificados, prestando serviços às comunidades da região para monitorizar e contribuir para alcançar metas de sustentabilidade. A sua investigação inclui o estudo das interações entre o Espaço, o oceano e o clima, designadamente nas áreas da erosão costeira, proteção de baías e estuários, mitigação de desastres naturais extremos (inundações, incêndios, tsunamis, sismos), proteção das pescas, aquicultura, qualidade da água, otimização da agricultura, qualidade do ar e proteção da biodiversidade marinha.

A investigação do AIR Centre faz uma abordagem integrada do Espaço, atmosfera, oceano, clima, energia e ciências dos dados e promove a cooperação internacional com base na Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a Década da Ciência do Oceano (2021-2030), o Acordo de Paris no clima e a Estrutura de Sendai para a Redução do Risco de Desastres (2015-2030). Da sua rede fazem parte instituições de Portugal, Espanha, Reino Unido, Noruega, África do Sul, Nigéria, Angola, Namíbia, Cabo Verde, São Tomé, Brasil, Colômbia, México e EUA.